DT de Alianza Atlético revela que recomendó cuatro jugadores a Mano Menezes para la selección peruana

Alianza Atlético se alista para recibir a Universitario de Deportes en el Mansiche de Trujillo. El Vendaval llega en buen momento tras alcanzar la cima del Torneo Clausura y clasificar a la final de la Copa de la Liga Caliente 2026. En la previa del encuentro frente a los cremas, Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético, hizo una pausa a los preparativos y se animó a revelar que recomendó cuatro jugadores a Mano Menezes para que los convoque a la selección peruana.

Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético, recomendó cuatro jugadores a Mano Menezes para Perú

En entrevista para el programa 'L1 Radio', el estratega argentino reveló la charla que mantuvo con el técnico de la Blanquirroja, en una de las tantas visitas que el brasileño realizó a los equipos de la Liga 1. En ese entonces, Urciuoli aprovechó la ocasión para recomendarle a sus jóvenes figuras: Jorge Del Castillo, Hernán Lupu, Stefano Fernández y Erick Perleche.

"He tenido una charla muy linda con el entrenador de la selección, él ha visitado todos los equipos y ha hablado con todos los entrenadores. Me permití sugerirle que los jugadores más jóvenes son los que más margen tienen y que en algún momento él los puede evaluar y considerar. Siempre los nombro, son Del Castillo, Lupu, Fernández, Perleche. Son jugadores que tienen margen para seguir creciendo", dijo.

De esta manera, Federico Urciuoli dejó en claro que confía en el potencial de Jorge Del Castillo, Hernán Lupu, Stefano Fernández y Erick Perleche, quienes vienen sumando experiencia con Alianza Atlético en la Liga 1. Ahora, quedará en manos de Mano Menezes evaluar el rendimiento de los cuatro futbolistas y determinar si alguno reúne las condiciones necesarias para integrar una futura convocatoria de la selección peruana.

Selección peruana confirmó a sus rivales para amistosos por fecha FIFA de noviembre

Vale resaltar que la selección peruana ya definió a sus dos rivales para los amistosos por fecha FIFA de noviembre. A continuación, te detallamos los nombres de los equipos, las fechas y escenarios tentativos para estos dos próximos encuentros de la ‘Bicolor’.

13/11/2026 | Perú vs Bolivia | Estadio Monumental de Ate (por confirmar).

17/11/2026 | Perú vs Honduras | Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

*Horarios por confirmar.