Solano lanzó mensaje por ausencia de Tapia en Perú: "No hay que ser sabio para ver qué está pasando"

La ausencia de Renato Tapia en la selección peruana sigue dando de qué hablar. El centrocampista, hasta hoy, no ha sido tomado en cuenta en el proceso de renovación que lleva adelante la Bicolor, bajo la dirección de Mano Menezes, de cara a las Eliminatorias Conmebol 2030. Ante ello, Nolberto Solano, uno de los referentes de Perú, se pronunció en una reciente entrevista sobre este tema y dejó una fuerte reflexión.

Nolberto Solano lanzó mensaje por ausencia de Renato Tapia en Perú

Nolberto Solano, quien fue la mano derecha de Ricardo Gareca y actualmente dirige a la selección de Pakistán, habló sobre esta situación. En una extensa entrevista con el programa 'Embasados', el popular ‘Maestrito’ habló sin rodeos sobre el caso.

“Lo de Renato lo hemos conversado muchas veces, es algo muy obvio. Hay algo ahí. Esto lo digo con todo respeto”, fueron las primeras palabras de Ñol sobre Tapia y Perú.

Además, señaló que Mano Menezes tiene sus decisiones. Sin embargo, reconoció que la selección peruana no puede darse el lujo de dejar buenos jugadores fuera.

“El profe tiene sus decisiones, pero no creo que si en esta búsqueda de futbolistas podamos darnos el lujo de prescindir de Tapia, quien era el llamado a continuar a todos los procesos por tener más de 90 partidos, era el capitán del futuro. No hay que ser sabio para ver qué está pasando”.

Para el ex Sporting Cristal y Universitario, resulta un grave error que Mano Menezes, pese a su amplia trayectoria como entrenador, deje de lado a Renato Tapia en una posición clave dentro del campo. “El profe con toda la experiencia e inteligencia, que deje a un tipo de lado en una zona clave (…) A Yotún hay que darle aire”.

“Renato, Yotún y Aquino están activos y pareciera raro que no estén. Tenemos que dejar las discrepancias. Con todos los problemas que tenemos, lo último que tenemos es seguir peleando entre nosotros”, finalizó.

Renato Tapia no juega con la Selección Peruana desde el 9 de septiembre de 2025

¿Desde cuándo no juega Renato Tapia con la selección peruana?

El Cabezón no vuelve a vestir la camiseta de la selección peruana desde el 9 de septiembre de 2025, fecha en la que jugó su último encuentro ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

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