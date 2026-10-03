Nolberto Solano reveló su futuro en la selección de Pakistán tras derrotas: "Agradecer el esfuerzo"

Nolberto Solano fue eliminado de la Copa ASEAN 2026 junto con la selección de Pakistán, después de caer por 4-2 frente a Vietnam y no lograr resultados favorables que le permitieran acceder a la fase final del torneo. Luego de ese desenlace, el ‘Maestrito’ se pronunció para dar a conocer cuál será su futuro al frente del combinado asiático.

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Nolberto Solano reveló su continuidad en la selección de Pakistán tras derrotas

En declaraciones a los medios, Solano ratificó que seguirá en Pakistán como seleccionador principal y explicó que, junto con su delegación, ya piensan en el desplazamiento a Bangladés, donde volverán a competir contra otras selecciones en noviembre.

Asimismo, el técnico peruano dio las gracias a todos sus jugadores pakistaníes por el enorme esfuerzo realizado en la Copa ASEAN, pese a no haber logrado victorias y a haber sumado únicamente derrotas o empates.

"Ahora nos toca preparar el viaje a Bangladés, donde tendremos una nueva oportunidad de competir el próximo mes de noviembre. Queda seguir trabajando y agradecer el esfuerzo de mis jugadores", afirmó.

Por su parte, Nolberto Solano afirmó que los jugadores de la selección de Pakistán tuvieron un rendimiento aceptable pese a sus limitaciones, por lo que se mostró optimista respecto a lo que les depara el futuro de cara a la clasificación para el Mundial de 2030.

"Aun así, hicimos un papel bastante bueno. Nos hubiera gustado clasificar a la fase final, pero estamos satisfechos de haber competido y esperamos seguir teniendo este tipo de partidos en el futuro. El plan es ir paso a paso, mejorando de manera constante en cada torneo", aseguró.

¿Cómo le va a Nolberto Solano con la selección de Pakistán?

Nolberto Solano, durante su periodo al frente de Pakistán, ha firmado logros destacados, entre ellos la conquista del Torneo Jubileo de Diamante en junio de 2026, después de imponerse por 2-0 a Afganistán y lograr el primer título del conjunto pakistaní en 74 años. Además, en la Copa ASEAN 2026, el equipo obtuvo puntos de valor, como el empate 2-2 frente a Filipinas, tras revertir una desventaja de dos tantos. Aunque también encajó derrotas ante selecciones de mayor nivel, como Tailandia y Vietnam, 'Ñol' ha subrayado la mejora física de sus futbolistas y la experiencia internacional acumulada en este proceso.