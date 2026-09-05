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Nolberto Solano sorprende a Messi tras su retiro de Argentina y deja contundente mensaje: “Privilegio”

Mediante sus redes sociales, el 'Maestrito' sorprendió a sus seguidores con una imagen junto a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la 'Albiceleste'.

Antonio Vidal
Nolberto Solano sorprende a Messi tras su retiro de Argentina y deja contundente mensaje. Foto: composición Líbero/ IG
Nolberto Solano sorprende a Messi tras su retiro de Argentina y deja contundente mensaje. Foto: composición Líbero/ IG
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El fútbol internacional despide a Lionel Messi, quien confirmó su retiro definitivo de la selección argentina. Tras 21 años con la camiseta de la 'Albiceleste', el delantero decidió cerrar su ciclo en el combinado nacional, en una trayectoria que dejó como principal símbolo la conquista del Mundial Qatar 2022, certamen en el que Argentina volvió a coronarse campeona del mundo después de 36 años.

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El futbolista del Inter Miami ya venía considerando la posibilidad de dar un paso al costado por una cuestión de edad. No obstante, un duro episodio en su entorno familiar terminó influyendo de manera decisiva en su resolución: la muerte de su padre, ocurrida en Rosario luego de enfrentar una grave enfermedad.

En ese contexto, las muestras de reacción por la despedida de Messi no tardaron en aparecer. Una de ellas llegó de Nolberto Solano, uno de los nombres más representativos del fútbol peruano en la etapa moderna. El 'Maestrito' recurrió a su cuenta oficial de Instagram para enviarle un mensaje cargado de emoción a la figura argentina y, además, evocar los cruces que tuvo con él cuando defendió a las selecciones de Perú y Argentina.

Nolberto Solano sorprende a Messi tras su retiro de Argentina

Junto con una fotografía, Solano rememoró un duelo entre Perú y Argentina, en el que se aprecia al exfutbolista marcando al joven Messi mientras este intenta superarlo en el mano a mano.

"Un privilegio haber compartido cancha y haber jugado contra uno de los más grandes de la historia. Leo, gracias por tantos años de fútbol y magia. Hoy se despide una leyenda. Un honor haber sido parte de esta época", publicó en Instagram.

Publicación de Nolberto Solano vía IG

Publicación de Nolberto Solano vía IG

Conviene señalar que esta imagen fue tomada en el estadio Monumental, durante el recordado empate 1-1 por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a 2010.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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