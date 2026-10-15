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Renato Tapia cerca de volver a ser convocado para la selección peruana: "Encaminado"

El regreso de Renato Tapia a la selección peruana parece cercano, por lo que se espera que muy pronto podamos verlo bajo las órdenes de Mano Menezes.

Antonio Vidal
Renato Tapia cerca de volver a ser convocado para la selección peruana
Renato Tapia cerca de volver a ser convocado para la selección peruana | Composición Líbero/Gemini
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La selección peruana no obtuvo los resultados esperados en su gira por Estados Unidos. Los dirigidos por Mano Menezes afrontaron grandes dificultades para consolidar el equipo, por lo que, tras estos encuentros en suelo norteamericano, muchos hinchas cuestionaron la ausencia de Renato Tapia, llamado a ser el 'Capitán del futuro'. En este sentido, se conoció que el 'Cabezón' sería convocado muy pronto para volver a vestir la Bicolor.

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Renato Tapia cerca de volver a ser convocado para la selección peruana

De acuerdo con el periodista César Vivar, el regreso de Tapia a la selección peruana estaría cada vez más cerca. Asimismo, indicó que Menezes ya se comunicó con el médico de Al Wasl para conocer el estado actual del mediocampista.

"Todo está encaminado para que Renato Tapia vuelva a la selección peruana. Mano Menezes habló con el médico de su club (Al Wasl)", dio a conocer el periodista durante una emisión del programa Doble Punta.

Cabe recordar que Tapia no disputa un partido con la selección peruana desde la última jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026, cuando enfrentó a Paraguay. De concretarse su regreso, el mediocampista volvería a vestir la camiseta de la Bicolor después de casi un año.

Renato Tapia cerca de vestir la camiseta de la selección peruana

Renato Tapia cerca de vestir la camiseta de la selección peruana

Rendimiento de Renato Tapia en la selección peruana

El centrocampista acumula 92 encuentros con la selección peruana, en los que registra cinco goles y una asistencia.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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