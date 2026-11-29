Sporting Cristal no logró clasificar a los playoffs de la Liga 1 2026. Pese al buen nivel mostrado bajo la dirección de Roberto Mosquera, los celestes no lograron seguir a las instancias definitorias. Ahora, la directiva deberá planificar la conformación del plantel para el 2027, con el objetivo de volver a alzarse con un título nacional. En ese sentido, Renzo Sheput, voz autorizada en tienda rimense, no dudó en mandar un fuerte mensaje a la institución.

Renzo Sheput, campeón con Sporting Cristal, mandó fuerte mensaje a la directiva

En entrevista para el canal de YouTube 'Sintonía Celeste', el popular 'Pincel', campeón con Sporting Cristal en los años 2002, 2012, 2014 y 2016, fue enfático en señalar que el club no puede manejar un presupuesto austero para las contrataciones de la próxima temporada y debe apuntar a fichar futbolistas consolidados y con la experiencia necesaria para volver a competir en la Liga 1.

" Creo que va a ser muy importante la contratación y el nivel de los jugadores. Yo creo que ahorita Cristal no está para especular en contrataciones, lo digo por la parte económica . Más que todo es el hecho de que lleve jugadores confiables, de nivel. Yo creo que hay que romper un poquito ese chanchito", manifestó.

(VIDEO: Sintonía Celeste)

Asimismo, Sheput indicó que el plantel de Cristal para el próximo año debe tener un balance entre experiencia y juventud para cumplir con los nuevos requisitos del torneo, como la bolsa de minutos y la obligación de alinear a un Sub-23: "Tenemos a Enríquez, por ahí a (Maxloren) Castro, por ahí que salga otro jugador para que cumplan esos minutos", añadió.

De esta manera, Renzo Sheput dejó en claro que Sporting Cristal necesita realizar una inversión importante para conformar un plantel competitivo en el 2027. La directiva rimense tendrá el desafío de encontrar refuerzos de jerarquía que, junto con los talentos de sus canteras, le permitan volver a pelear por el título nacional.

Sporting Cristal fichó a Santiago Arias y renovó a Mosquera

Vale precisar que, por el momento, Sporting Cristal solo ha concretado la contratación de Santiago Arias, quien dejará las filas de Cienciano para sumarse al cuadro cervecero en 2027. Asimismo, la directiva confirmó en la víspera la continuidad del técnico Roberto Mosquera.