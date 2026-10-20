Reimond Manco revela el posible plan de Mosquera con Barcos para enfrentar a Alianza: "No es ningún tonto"

Sporting Cristal se prepara para lo que será su encuentro ante Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, las miradas también están puestas en su siguiente compromiso frente a Alianza Lima, y esto lo sabe bien el ex Jotita: Se trata de Reimond Manco, quien reveló el plan de Roberto Mosquera con Hernán Barcos para este partido.

El posible plan de Roberto Mosquera con Hernán Barcos

En una reciente edición del programa 'Juego Cruzado', se conversó sobre este tema teniendo en cuenta el pasado del 'Pirata' con los íntimos. Ante ello, el exjugador señaló que conociendo a Mosquera es muy probable que Barcos salga de titular ante Alianza, por un tema mental.

"Conociendo a Mosquera, no me extrañaría que Barcos salga de titular en el partido contra Alianza. Mosquera no es ningún tonto. Sabe que, poniéndolo de arranque, no solo va a ganar un gran delantero, sino que también va a movilizar a la gente de Alianza. Y creo que esa situación también puede motivar a Barcos", explicó desde su punto de vista Manco.

Hernán Barcos tienen 14 goles en la temporada

Hernán Barcos llegó a los 14 goles en la temporada

Cabe señalar que Hernán Barcos, tras marcar un doblete ante Comerciantes Unidos, alcanzó los 14 goles en la temporada. Una cifra que refleja el gran nivel que mantiene el 'Pirata' pese a sus 42 años.

¿Cuándo se jugará Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará este jueves 29 en el estadio Alberto Gallardo, desde las 3.30 p. m. (hora peruana). El choque entre blanquiazules y celestes corresponderá a la fecha 14 del Torneo Clausura.