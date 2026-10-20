Hernán Barcos cerca de dejar Sporting Cristal: el detalle de su contrato que preocupa a los hinchas

Sporting Cristal viene realizando un gran torneo Clausura bajo la dirección de Roberto Mosquera, a lo que se suma el buen momento que atraviesa Hernán Barcos. El veterano jugador mantiene su característico instinto goleador, que le ha permitido alcanzar los 14 tantos en la temporada. Sin embargo, hay un factor que ha generado preocupación entre los hinchas de cara a la próxima campaña: el contrato del 'Pirata' finaliza muy pronto.

¿Cuándo termina el contrato de Hernán Barcos con Sporting Cristal?

Tras su incorporación a mitad de año, procedente de Cajamarca FC, el delantero argentino se ha convertido en uno de los referentes del equipo. Por ello, muchos hinchas consideran que el jugador podría permanecer un par de meses más en la tienda celeste. No obstante, esto dependerá de los altos mandos rimenses, pues Hernán Barcos tiene contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2026.

Hernán Barcos finaliza contrato a fin de año con Sporting Cristal

Con 42 años, la directiva deberá evaluar cuidadosamente la situación del jugador, quien, pese a su avanzada edad, puede aportar jerarquía y experiencia a un equipo que viene renovándose bajo la dirección de Roberto Mosquera. De lo contrario, el 'Pirata' dejaría Sporting Cristal dentro de dos meses.

Rendimiento de Hernán Barcos durante la Liga 1 2026

Hernán Barcos ha demostrado que mantiene vigente su olfato goleador. Durante la temporada 2026, el delantero argentino registró 9 goles en el Torneo Apertura y otros 4 tantos en el Clausura, además de 1 gol en la Copa de la Liga, sumando 14 anotaciones en la Liga 1. Su capacidad para marcar diferencias en el área rival lo ha convertido en una pieza importante para su equipo, respaldando su aporte ofensivo con goles y experiencia.

¿En qué equipos jugó Hernán Barcos?

Estos son los equipos donde estuvo el 'Pirata':