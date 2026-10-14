Manco reveló que Alianza Lima quiere remecer el mercado con fichaje internacional: "Puede rendir"

Alianza Lima busca mantenerse en la lucha por el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Pablo Guede tiene prácticamente asegurada su clasificación a la final del campeonato. Por esa razón, la directiva también empieza a planificar la próxima temporada, con la intención de mantener al club entre los principales protagonistas. No obstante, Reimond Manco dio a conocer que el equipo íntimo tiene en mente remecer el mercado peruano con un impresionante fichaje: se trata de Francisco Arancibia de Deportivo Garcilaso.

Reimond Manco reveló que Alianza Lima le interesa el fichaje de Francisco Arancibia

Durante la emisión del programa Juego Cruzado, Manco explicó por qué considera que el jugador de Garcilaso podría encajar en el conjunto victoriano. "Veo a Arancibia y, por su manera de jugar y su estilo, creo que puede rendir tranquilamente en Alianza", señaló, dejando en claro que confía en sus características dentro del campo.

Asimismo, el exintegrante de la selección peruana dio a conocer que tendría información sobre el interés del club blanquiazul en contar con el futbolista. "Además, tengo entendido que están interesados en contar con él para la próxima temporada", agregó, poniendo el nombre de Arancibia en el radar de los hinchas aliancistas.

Las palabras de Manco han generado expectativa entre los seguidores de Alianza Lima, que esperan conocer qué movimientos realizará la institución de cara a la siguiente campaña. Sin embargo, cabe precisar que sus declaraciones no confirman que exista un acuerdo cerrado ni que el jugador vaya a incorporarse oficialmente al equipo.

Datos de Francisco Arancibia con Deportivo Garcilaso

El atacante de Deportivo Garcilaso suma 28 encuentros disputados entre la Liga 1 y la Copa de la Liga, con un balance de cinco goles y seis asistencias.

Trayectoria de Francisco Arancibia