Juan Pablo II tiene una dificultad para definir su alineación ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2026, debido a que, si decide incluir como titulares a dos jugadores, deberá abonar 50 mil dólares por una penalidad económica que les permita enfrentarse a su club propietario: estamos hablando de Paolo Reyna y Álvaro Rojas.

Juan Pablo II debe pagar 50 mil dólares a Universitario si desea usar a dos futbolistas en el partido

El conjunto de Chongoyape cuenta con varios jugadores que tuvieron un pasado reciente en Ate. Sin embargo, mientras Hugo Ancajima no tendría inconvenientes para disputar el encuentro, debido a que llegó como futbolista libre, la situación es distinta para Reyna y Rojas, quienes se encuentran cedidos por Universitario.

Si Juan Pablo II desea alinear a Paolo Reyna y Álvaro Rojas tendrá que pagar 50 mil dólares a Universitario

De acuerdo con el medio Modo Fútbol, ambos jugadores no podrán enfrentarse al cuadro estudiantil, salvo que Juan Pablo II ejecute la cláusula estipulada en los acuerdos de préstamo. Esta condición sería similar a la que afrontó Sport Boys en su momento con futbolistas cedidos por Melgar.

"Con Álvaro Rojas y Paolo Reyna aplica la figura de los préstamos: no podrían jugar contra Universitario salvo que se ejecute una cláusula estipulada en el acuerdo, similar a lo que hizo Sport Boys en su momento con los futbolistas prestados por Melgar", informó el citado medio.

En ese sentido, la directiva de Juan Pablo II deberá evaluar si vale la pena realizar una inversión económica para contar con ambos futbolistas en este importante compromiso. Según la información difundida, la penalidad rondaría los 25 mil dólares por jugador, por lo que el club tendría que desembolsar cerca de 50 mil dólares para habilitar a los dos.

"Para que ambos puedan jugar, Juan Pablo II tendría que pagar una penalidad por cada uno, que rondaría aproximadamente los 25 mil dólares por futbolista. Ya dependerá de la directiva de Juan Pablo decidir si asume ese costo económico para utilizarlos o si opta por prescindir de ellos para ese encuentro", detallaron.

Universitario vs Juan Pablo II: Fecha, hora y canal del partido por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes enfrentará a Juan Pablo II el sábado 24 de octubre, desde las 7.30 p. m., por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Monumental de Ate. El partido será transmitido por L1MAX.