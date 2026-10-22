Reimond Manco reveló que club de Liga 1 lo buscó para ficharlo: "Le dije que no"
Reimond Manco, quien actualmente es un futbolista retirado, reveló que a inicios del 2026 estuvo cerca de volver a jugar tras oferta de club de la Liga 1, pero lo rechazó.
Reimond Manco, exfutbolista que hoy se dedica a los programas de internet, fue considerado durante su carrera como uno de los mejores jugadores peruanos de la historia. Por ello, y aunque actualmente se mantiene alejado del fútbol, contó que a comienzos de 2026 estuvo muy cerca de regresar a las canchas tras recibir una propuesta de un club de la Liga 1, oferta que terminó por rechazar: estamos hablando de Juan Pablo II.
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Reimond Manco confesó que club de Liga 1 le hizo oferta para ficharlo
Durante una charla con el periodista Franco Lostaunau en su programa ‘Charla Franca’, Manco contó que Agustín Lozano, fundador de Juan Pablo II, se comunicó con él para ofrecerle incorporarse a su club apenas un día antes de que se cerrara el mercado de fichajes de la Liga 1 para la temporada 2026.
Reimond Manco reveló que recibió oferta de Juan Pablo II
El exfutbolista explicó que optó por rechazar la propuesta del club de Chongoyape, por lo que actualmente continúa al frente de su propio canal y participa con sus opiniones en distintos programas de YouTube.
"Este año, en enero de 2026, el presidente de la Federación (Agustín Lozano) me llamó para que vaya a Juan Pablo II, pero le dije que no. Me llamó hasta incluso un día antes de cerrar el mercado de fichajes", afirmó.
Cabe señalar que el último equipo de Reimond Manco fue Real Independencia de Copa Perú en 2024, motivo por el cual optó por retirarse a los 34 años.
Trayectoria de Reimond Manco
- Cantolao
- Alianza Lima
- PSV (Holanda)
- Willem II (Holanda)
- Juan Aurich
- Atlante (México)
- León de Huánuco
- Al-Wakrah SC (Qatar)
- UTC
- Zamora FC (Venezuela)
- Unión Comercio
- Real Garcilaso
- Sport Boys
- Deportivo Binacional
- Atlético Grau
- Alianza Universidad
- Santos FC
- Ecosem Pasco
- Carlos Stein
- Real Independencia
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