Piero Magallanes reveló que pudo jugar en Sporting Cristal y Alianza Lima: "No me aceptaron"

La Liga 1 2026 va llegando a su fin con los últimos partidos del Torneo Clausura. Por ello, muchos clubes ya empezaron a planificar el armado de su plantel para la siguiente temporada y el nombre de Piero Magallanes, futbolista de Sport Huancayo, que ha sido voceado para los diversos clubes. Sin embargo, el extremo sorprendió al revelar que tuvo la opción de jugar en Alianza Lima y Sporting Cristal.

Piero Magallanes reveló que pudo jugar en Sporting Cristal y Alianza Lima

Piero Magallanes ha sido uno de los jugadores más destacados de esta temporada, lo que no solo le permitió ser convocado a la selección peruana, sino que también despertó el interés de diversos clubes en ficharlo. Sin embargo, no siempre recibió el reconocimiento de las instituciones deportivas.

Durante una conversación con el programa 'Mano a Mano', del canal de YouTube 'Denganche', el delantero nacional reveló que, al inicio de su carrera, estuvo varios meses sin poder jugar al fútbol profesional. Esto ocurrió luego de que realizara pruebas en Sporting Cristal y Alianza Lima, pero fuera rechazado por ambos clubes.

Video: Denganche

"Estuve un año y medio sin jugar. Primero fui a probarme a Sporting Cristal y no me aceptaron. Luego, fui a Alianza Lima dos veces y también me dijeron que no porque era muy chiquito y flaquito", reveló el futbolista nacional.

Según indicó el atacante, la escuadra blanquiazul descartó su incorporación en aquel momento debido a que era de baja estatura y muy delgado para los estándares del club. No obstante, reveló que nunca perdió la ilusión de convertirse en futbolista profesional.

"En ese momento, me aburrí del fútbol. Solo jugaba fulbito por mi casa con mis amigos, pero no se me acabó la ilusión de ser futbolista profesional", concluyó el actual delantero de Sport Huancayo.

Piero Magallanes es pretendido por Alianza Lima y Sporting Cristal

En una de las grandes revanchas que da el fútbol, luego de su gran temporada con Sport Huancayo y su nivel mostrado en la selección peruana, se conoció que Alianza Lima y Sporting Cristal vienen siguiendo a Piero Magallanes. Ambos clubes están observando al futbolista y analizan su fichaje para potenciar su plantel la siguiente temporada.