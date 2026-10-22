Alianza Lima quiere dar el batacazo con el fichaje de futbolista de clásico rival: "Ya está"

Alianza Lima está en la obligación de conquistar el Torneo Clausura para consagrarse automáticamente con el título de la Liga 1 2026. Sin embargo, pese a que aún restan varias fechas, la directiva ya empezó las gestiones para la siguiente campaña y se reveló que buscan la contratación de un destacado jugador de uno de sus clásicos rivales.

Alianza Lima quiere dar el batacazo con el fichaje de futbolista de clásico rival

La escuadra blanquiazul es consciente de que hay varios jugadores que no rindieron como se esperaba en esta temporada. Por ello, los íntimos analizan meticulosamente sus fichajes para la siguiente temporada y, durante el programa ‘Embasados’, el periodista Silvio Valencia reveló que están interesados en contratar a Emilio Saba.

El defensa atraviesa un gran rendimiento en las filas de Sport Boys, lo que ha generado el interés de otros clubes. En ese sentido, el periodista deportivo señaló que Alianza Lima está a punto de alcanzar un acuerdo final y concretar el fichaje del lateral para 2027.

Emilio Saba suena para llegar a Alianza Lima para la Liga 1 2027

"Emilio Saba va a Alianza Lima. Va a ser su nuevo jugador, ya está al 99.9 % su fichaje", fue la información que compartió el reconocido comunicador, una noticia que desató la euforia en Matute.

De concretarse esta operación, los blanquiazules sumarán a un importante elemento por la banda derecha, una posición donde han padecido a lo largo de la temporada. Cabe señalar que Emilio Saba se encuentra a préstamo en Sport Boys por parte de Melgar, aunque su contrato concluirá a fin de año, por lo que quedará como agente libre.

Números de Emilio Saba en esta temporada

A lo largo de la temporada, Emilio Saba ha sido uno de los futbolistas más regulares en las filas de Sport Boys y se ha convertido en un indiscutible en el once titular. En sus registros, el seleccionado por Palestina ha alcanzado la cifras de 21 partidos disputados, donde ha aportado un gol y una asistencia.

Emilio Saba fue pretendido por Universitario

Emilio Saba también despertó interés en las filas de Universitario y, según reveló en su momento el periodista Gustavo Peralta, sondearon al futbolista para evaluar su fichaje para el Torneo Clausura. Sin embargo, el interés no trascendió y se mantuvo jugando en Sport Boys como cedido.