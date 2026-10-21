Alianza Lima buscará el fichaje de veterano jugador para la Liga 1: "Lo tientan"

Alianza Lima se viene preparando para su partido contra Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura. No obstante, desde la tienda blanquiazul también piensan en la próxima temporada de la Liga 1, en la que buscarán nuevamente salir campeones y sueñan con conquistar ambos torneos cortos. Para ello, deberán conformar un plantel competitivo que les permita luchar por sus objetivos. En este contexto, se conoció que los íntimos intentarán fichar a un jugador experimentado para la siguiente campaña: se trata de Pedro Gallese.

Alianza Lima buscará el fichaje de Pedro Gallese

De acuerdo con información de la periodista Analú Rodríguez, durante la emisión de L1 Max, señaló que es muy probable que Alianza lo vuelva a intentar con Gallese luego de que a mitad de año no pudieran por temas de contrato con Deportivo Cali. "Alianza Lima va a seguramente volver a intentar tener a Pedro Gallese".

Esta noticia se da en medio de los cuestionamientos por el rendimiento de Alejandro Duarte, que no ha venido teniendo una participación a la altura durante varios partidos del Clausura.

La periodista de L1 Max recordó la ilusión que se generó durante el mercado de pases de mitad de año ante la posibilidad de que el ‘Pulpo’ se incorporara a Alianza Lima. "A mitad de año no se pudo por el contrato, también habló el presidente de Deportivo Cali".

Finalmente, la conductora señaló que ahora los íntimos se encuentran en un contexto diferente, pues tienen asegurado su pase a la Copa Libertadores, competición que podría influir en la decisión del ‘Pulpo’.

"Alianza ya habiendo clasificado a la Copa Libertadores o haber clasificado a un torneo internacional importante, por ahí que derrepente lo tientan. Podría ser, depende si quiere volver".

¿Cuándo termina el contrato de Pedro Gallese con Deportivo Cali?

El guardameta de 36 años llegó al equipo caleño a finales de 2025 y firmó un contrato por una temporada y media, por lo que su vínculo con el club se extiende hasta julio de 2027.