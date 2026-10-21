Alianza Lima confirmó lesión de futbolista internacional que preocupa a hinchas: "Desgarro"

Alianza Lima recibió una noticia que genera preocupación de cara a sus próximos compromisos en el Torneo Clausura 2026. Esteban Pavez no pudo completar el partido frente a Atlético Grau por la fecha 12 de la Liga 1 y, tras someterse a los exámenes médicos correspondientes, el club anunció el diagnóstico de su lesión. La situación del volante chileno despierta la atención de los hinchas blanquiazules, que esperan conocer cómo evolucionará en los próximos días.

Alianza Lima confirmó lesión de Esteban Pavez

A través de un comunicado en redes sociales, Alianza Lima hizo oficial el parte médico de Esteban Pavez en el que confirma un desgarro miofascial del bíceps femoral derecho. De esta manera, se espera que el jugador se recupere en las próximas semanas para que llegue a los choques definitivos del Torneo Clausura 2026.

"Durante el encuentro frente a Atlético Grau, nuestro futbolista Esteban Pavez sufrió una dolencia que le impidió seguir en el campo de juego. Tras someterse a los exámenes correspondientes, los resultados diagnosticaron un desgarro miofascial bíceps femoral derecho. Nuestro futbolista ya se encuentra en proceso de rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico del club", se lee en el parte médico de Alianza Lima.

Esteban Pavez sufre desgarro y es baja en Alianza Lima.

El mediocampista sufrió la molestia durante el encuentro ante Atlético Grau, situación que le impidió continuar en el terreno de juego. Su salida encendió las alarmas en Alianza Lima, especialmente por la importancia de afrontar la recta decisiva del Torneo Clausura con la mayor cantidad de jugadores disponibles.

Ahora, el estado físico de Pavez se convierte en un asunto importante para el comando técnico blanquiazul. El futbolista ya se encuentra en proceso de rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico del club, mientras se espera conocer más detalles sobre su evolución y las posibilidades de que vuelva a estar disponible para los próximos partidos.

Parte médico de Esteban Pavez en Alianza Lima.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante CD Moquegua el domingo 25 de octubre a la 1.15 p. m. hora local en el Estadio 25 de Noviembre. Los blanquiazules esperan quedarse con los tres puntos para seguir en la pelea del Torneo Clausura 2026.