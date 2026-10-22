Alianza Lima sorprende al anunciar cambio de horario para su próximo partido: "Factores externos"

Alianza Lima tiene como obligación conquistar el título nacional para celebrar con su hinchada a final de temporada. La escuadra blanquiazul se encuentra preparándose para afrontar la recta final del Torneo Clausura 2026, aunque sorprendieron al anunciar que su próximo partido sufrirá un importante cambio de horario.

Alianza Lima sorprende al anunciar cambio de horario para su próximo partido

La escuadra femenina de Alianza Lima continúa con sus preparativos para afrontar las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Por ello, en medio de la pausa del campeonato, concretó un amistoso ante Talleres de Argentina. Sin embargo, el club confirmó que este duelo no se disputará en el horario pactado inicialmente.

Mediante un comunicado, la institución informó a sus hinchas que el encuentro, programado para el 24 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana), cambiará de horario por “motivos externos”. De esta manera, se jugará el mismo día, pero dos horas antes de lo previsto, es decir, a la 1.00 p. m. Del mismo modo, el recinto seguirá siendo el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima anunció que su amistoso ante Talleres sufrió cambio de horario

“El Club Alianza Lima comunica a la opinión pública que el partido del equipo femenino frente al Club Atlético Talleres, programado para este sábado 24 de octubre a las 3.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva, tendrá un cambio en su horario debido a factores externos imprevistos ajenos a nuestro control. El partido se disputará a la 1.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva”, mencionaron.

Del mismo modo, el club informó a los hinchas que solo se habilitará el ingreso a la tribuna de Occidente para el partido ante Talleres. Asimismo, precisó que los aficionados podrán realizar el cambio de sus boletos a través de la página web de Joinnus.

¿Quién será el rival de Alianza Lima en las semifinales del Torneo Clausura 2026?

El Torneo Clausura 2026 aún tiene pendiente la realización de los cuartos de final. En ese contexto, Alianza Lima Femenino sigue entrenando bajo las órdenes del DT José Letelier mientras espera conocer a su rival para las semifinales, que saldrá del ganador de la llave entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas.