Sporting Cristal quiere dar el golpe con fichaje de figura pretendida por Alianza Lima: "Observando"

Sporting Cristal vive un momento expectante en la temporada tras mantenerse como líder del Torneo Clausura, situación que los ilusiona con pelear el título de la Liga 1 2026 a fin de año. Sin embargo, la dirección deportiva ya comenzó su planificación para la siguiente campaña y se conoció que están interesados en contratar a un futbolista que es pretendido por Alianza Lima.

Sporting Cristal quiere dar el golpe con fichaje de figura pretendida por Alianza Lima

La escuadra bajopontina ha tenido rendimientos irregulares a lo largo de la temporada, por lo que son conscientes de la importancia de reforzar su plantel de la mejor manera para destacar en 2027. En ese sentido, durante el programa ‘Desmarcados’, el periodista Denilson Barrenechea reveló que están analizando el fichaje de Piero Magallanes.

El comunicador señaló que el delantero que actualmente milita en Sport Huancayo está siendo observado por la dirección deportiva de Sporting Cristal, aunque por el momento no se ha informado de un contacto formal.

Piero Magallanes suena como posible fichaje de Sporting Cristal para 2027.

"Piero Magallanes está siendo observado en Sporting Cristal. No me han dicho que haya algún contacto como tal, pero sé que han estado viendo futbolistas que se desempeñan en equipos de provincia y que vencen contrato a fin de año. Quieren reforzar al equipo con jugadores del medio local”, fue la información que compartió el periodista deportivo.

En esa línea, Barrenechea destacó que los cerveceros también están analizando a otros jugadores que juegan en equipos de provincia y que quedarán como agentes libres al final de la temporada. Por el momento, solo hay futbolistas que juegan en la Liga 1 en carpeta.

Piero Magallanes es pretendido por Alianza Lima

Piero Magallanes ha mostrado un gran rendimiento en la temporada en las filas de Sport Huancayo, lo que no solo le generó su convocatoria a la selección peruana, sino que también el interés de diversos clubes. Uno de ellos es Alianza Lima, que ya viene siguiendo su desempeño, según reveló el periodista José Varela.

“Piero Magallanes es un jugador que interesa en Alianza y lo vienen siguiendo, así que seguramente en el transcurso de las semanas se irá conociendo algo más", señaló el comunicador.