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Sporting Cristal en riesgo de perder a tres futbolistas titulares para clásico ante Alianza Lima

Sporting Cristal ya tiene la mira puesta en el clásico ante Alianza Lima por el Torneo Clausura y se conoció que pueden perder a dos futbolistas trascendentales.

Angel Curo
Sporting Cristal en riesgo de perder a tres futbolistas titulares para clásico ante Alianza Lima
Sporting Cristal en riesgo de perder a tres futbolistas titulares para clásico ante Alianza Lima | Composición: Líbero
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Sporting Cristal está enfocado en pelear hasta el final el título del Torneo Clausura y meterse en la definición por el título de la Liga 1 2026. Para ello, uno de los partidos más importantes que tendrán que afrontar será el clásico ante Alianza Lima por la fecha 14. Sin embargo, se conoció que los celestes corren riesgo de perder a dos jugadores fundamentales en su esquema.

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Sporting Cristal puede perder a dos futbolistas para el clásico ante Alianza Lima

La escuadra bajopontina es consciente de la necesidad de contar con todas sus figuras para afrontar un duelo de alta exigencia ante Alianza Lima. No obstante, las alarmas se encendieron tras conocerse que Yoshimar Yotún, Santiago González y Cristiano Da Silva tienen posibilidades de perderse este encuentro.

Los tres jugadores se han consolidado como titulares en el esquema de Roberto Mosquera y son piezas fundamentales en la organización del juego de Sporting Cristal. Sin embargo, los futbolistas suman cuatro tarjetas amarillas en lo que va del Torneo Clausura, por lo que, de recibir una más, quedarán automáticamente suspendidos.

Yoshimar Yotún, Santiago González, Cristiano Da Silva, Sporting Cristal

Yoshimar Yotún, Santiago González y Cristiano Da Silva tienen chances de perderse el clásico ante Alianza Lima

Por ello, ‘Yoshi’, el ‘Santi’ y Cristiano Da Silva deberán tener pensar dos veces cada acción y tener especial cuidado en su enfrentamiento ante Cusco FC, duelo previo al clásico moderno, para evitar una amonestación y estar habilitados para medirse ante un clásico rival como Alianza Lima.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima está programado para disputarse el jueves 29 de octubre desde la 1.30 p. m. (hora peruana). A diferencia de los años anteriores, este compromiso se disputará en el Estadio Alberto Gallardo solo con la presencia de hinchada local. Este partido será trascendental en las aspiraciones de ambos elencos que buscan el título del Torneo Clausura 2026.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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