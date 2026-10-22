'Neka' Vílchez 'trolea' a Reimond Manco recreando su famoso ampay e hinchas explotan: "Es cine"

Desde hace varios años, los exjugadores han empezado a sumergirse en el mundo del streaming: han abierto sus canales de podcast y entrevistas. Y ahora último, uno de los que se ha sumado a esta iniciativa es Oscar Vílchez, quien recientemente grabó un programa con Reimond Manco y en el que no tuvo la mejor idea de recrear uno de los momentos más bochornosos del exjotita, cuando en diciembre de 2013 fue ampayado cuando era cargado por su primo tras una salida nocturna.

Como se puede ver en la introducción del reciente episodio de 'Fuera de lugar', el popular 'Neka' entró a la escena siendo cargado por uno de sus ayudantes, mientras que el 'Rei' reaccionó tapándose la boca y aguantándose la risa. Una vez ubicado en la silla, tuvieron que despertar a Vílchez con un par de cachetadas para empezar el programa.

Es preciso resaltar que el contenido de este programa es sarcástico y realiza un formato diferente al que se ve en redes sociales últimamente. Además, la descripción de 'Fuera de lugar' señala que "pone a los protagonistas del fútbol frente a preguntas que cambian la conversación".

Como era de esperarse, el clip se volvió viral en las redes sociales y los diversos hinchas del fútbol peruano explotaron de la risa por la recreación de ese momento.

“Intro digno de cine”, “El ingreso de ‘Neka’ es cine”, “Entradas más épicas en la historia de la humanidad”, “El inicio fue todo”, “Estuve a punto de ‘morir’ ahogado de la risa”, “La mejor entrada de la historia del streaming peruano”, “Quedará para la historia”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta del podcast.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre ese momento?

Durante su presentación en el show 'Hablando Huevadas' (en enero de 2022), Reimond Manco relató entre risas los detalles de esa escena:

"Yo estaba de vacaciones, venía de una maratón de tres días, estaba en mal de amores, estaba derrotado y ya salí de la discoteca, me quité y me dio el aire”.

Luego, añadió: "Venía buitreando en el camino y ya pues me quedé jato... y ya pues mi primo que en ese tiempo me hacía taxi, el hue... no se había dado cuenta que nos estaban siguiendo”.

Finalmente, señaló: “Yo no vivía ahí, yo vivía en Surco, pero como mi primo vio que me quedé jato me lleva a la casa de mi vieja. Y mi primo ya pues 'lo voy a cargar', mi primo es un hue... y me carga, pero estos sapos de mie... estaban ahí y ya pues, me cag...".