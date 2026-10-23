¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC y dónde ver partido por Torneo Clausura?

Sporting Cristal visita a Cusco FC en un partido donde defenderá la punta de la Liga 1 2026. Este duelo correspondiente a la fecha dos del Torneo Clausura se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y promete ser emocionante de principio a fin. Conoce horarios y canales para ver este encuentro.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El partido Sporting Cristal vs Cusco FC se juega el sábado 24 de octubre, en el imponente estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:15 horas

Bolivia y Venezuela: 16:15 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:15 horas

México y Honduras: 14:15 horas

Estados Unidos: 16:15 horas (Miami y Nueva York) y 13:15 horas (Los Ángeles)

España: 22:15 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC?

El duelo Sporting Cristal vs Cusco FC será transmitido por L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores como Movistar, DirecTV, Claro, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por L1 Play, DSports, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz, previo pago por suscripción.

Sporting Cristal vs Cusco FC: previa del partido

Sporting Cristal se prepara para afrontar un duelo trascendental frente a Cusco FC por el Torneo Clausura. La escuadra celeste llega a este compromiso en un momento pletórico tras encadenar cinco triunfos consecutivos en la Liga 1 —siete si se contabiliza la Copa de la Liga—, una racha que le permite situarse como uno de los pocos planteles que depende de sí mismo para conquistar el certamen.

A la par de su destacada producción en el segundo torneo del año, la jornada anterior trajo consigo otra gran noticia para el conjunto bajopontino al instalarse entre los ocho primeros puestos de la tabla acumulada. Esta posición resulta fundamental, ya que le garantiza el boleto para disputar los playoffs por el título nacional en caso de terminar alzándose con el Clausura.

Por su parte, Cusco FC saldrá al campo con la necesidad urgente de cortar una racha negativa, luego de sufrir dos derrotas consecutivas por idéntico marcador de 2-1: primero ante Alianza Lima como local y recientemente en su visita a Sport Huancayo. El elenco dorado buscará dar el golpe de la jornada en Cusco para meterse de nuevo en la pelea.