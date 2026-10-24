Sporting Cristal confirmó sensible baja para partido ante Cusco FC por el Clausura: "Lesión"

Sporting Cristal se ha ilusionado con el título del Torneo Clausura tras ubicarse entre los líderes. Los celestes tendrán que vencer a Cusco FC en la altura para poder seguir en los primeros lugares y pelear el campeonato hasta el final. Sin embargo, se confirmó que tendrán que afrontar una sensible baja en su plantel.

Sporting Cristal confirmó sensible baja para partido ante Cusco FC

Los cerveceros son conscientes de que necesitan contar con todas sus figuras para aumentar sus opciones de pelear hasta el final el título nacional. No obstante, el periodista Percy Ramos confirmó que, para el duelo ante Cusco FC, no contarán con Juan Cruz González.

Según indicó el hombre de prensa, el lateral argentino no realizó el viaje junto al plantel de Sporting Cristal a la ciudad de Cusco y se confirmó que padece una lesión, aunque no especificó detalles. De este modo, su lugar en la convocatoria será ocupado por Leonardo Díaz.

Juan Cruz González no jugará ante Cusco FC por lesión

"El único que no ha llegado es Juan Cruz González a la ciudad del Cusco. Me comentan que tiene una lesión, pero todavía no me han dicho exactamente en qué zona es la lesión. El que lo está reemplazando es Leonardo Díaz", fue la información que compartió el citado comunicador.

El futbolista de 30 años ha ido perdiendo espacio en la consideración de Roberto Mosquera y ahora quedará nuevamente al margen de algunos partidos, a falta de que se confirme la gravedad de sus molestias.

Números de Juan Cruz González con Sporting Cristal

Juan Cruz González fue uno de los fichajes estelares de Sporting Cristal a inicios de esta temporada. Sin embargo, su presencia en el campo ha terminado siendo esporádica. El argentino ha jugado 26 partidos en la temporada, sumando 1279 minutos, en los que ha logrado anotar un gol y brindar dos asistencias.