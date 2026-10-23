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Reimond Manco pide que figura de la selección peruana sea titular en Cristal ante Cusco: "Importante"

Reimond Manco destacó la importancia de este jugador de la Bicolor como titular en este encuentro, señalando que su influencia en el juego es clave para el rendimiento del equipo.

Antonio Vidal
Reimond Manco pide que figura de la selección peruana sea titular en Cristal ante Cusco
Reimond Manco pide que figura de la selección peruana sea titular en Cristal ante Cusco | composición Líbero/Bicolor
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Sporting Cristal se prepara para enfrentar este fin de semana a Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los actuales líderes del certamen siguen pisando fuerte bajo el mando de Roberto Mosquera, por lo que buscarán sumar los tres puntos en una plaza difícil como Cusco. Para ello, necesitarán contar con un plantel competitivo, y así lo sabe bien Reimond Manco, quien analizó este compromiso y señaló que los celestes necesitarán a una de sus piezas clave para el encuentro: hablamos de Yoshimar Yotún.

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Reimond Manco pide a Yoshimar Yotún como titular ante Cusco FC

Durante la emisión del programa Juego Cruzado, el exjugador señaló que le preocuparía que el capitán de la selección peruana no sea utilizado en este encuentro, destacando que es uno de los jugadores más influyentes de Cristal con la pelota en los pies.

"Yotún tiene que jugar ante Cusco. Me preocuparía si fuese un contención, pero no es un jugador que vaya fuerte a todas las divididas. Puede jugar con la amarilla sin problema y manejar la situación. Yotún es más importante para Cristal con la pelota en los pies que marcando".

Yoshimar Yotún es uno de los capitanes de la selección peruana. Foto: bkoodsphotos

Yoshimar Yotún es uno de los capitanes de la selección peruana. Foto: bkoodsphotos

Trayectoria de Yoshimar Yotún

Estos son los equipos donde estuvo el popular 'Yoshi':

  • Sporting Cristal
  • José Gálvez
  • Vasco da Gama
  • Malmö FF
  • Orlando City
  • Cruz Azul

Sporting Cristal vs Cusco FC: fecha, hora y canal

Sporting Cristal se enfrentará a Cusco FC este sábado 24 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará desde las 3.15 p. m. (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y contará con transmisión de L1 Max y su plataforma digital Liga 1 Play.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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