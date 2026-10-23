¿A uno de los grandes? Cantoro rotundo sobre futuro de Magallanes: "Su salto podría ser al extranjero"

Piero Magallanes sigue dando de qué hablar, sobre todo tras los amistosos de la fecha FIFA que disputó con la selección peruana. El talentoso extremo derecho, que actualmente milita en Sport Huancayo, ha destacado por su gran participación con la Bicolor y el rendimiento que viene demostrando en la Liga 1. Por ello, no sería una novedad que despierte el interés de grandes equipos, y así lo sabe bien Mauro Cantoro. El 'Toro' dio un contundente análisis sobre el futuro de Magallanes tras evaluar un posible fichaje por los equipos más destacados del Perú: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

Mauro Cantoro sobre futuro de Piero Magallanes

Durante la emisión del programa 'Desmarcados', se tocó el tema sobre el jugador de Huancayo. En este sentido, Cantoro señaló que al jugador de 25 años deben aconsejarlo bien, debido a que fichar por alguno de estos tres equipos podría influir en sus minutos para poder seguir desarrollando su carrera. Sobre todo, teniendo en cuenta como viene jugando en el elenco de provincia.

"En el caso de Magallanes, la pregunta que uno se tiene que hacer al decidir su futuro es: en los tres grandes, ¿por quién podría jugar? En Cristal, por ejemplo, ¿quién pensaría que reemplazarías a Magallanes por Iberico? Tienen que aconsejarlo bien. Si sigue jugando como lo está haciendo, su salto podría ser al extranjero", explicó el exjugador.

Mauro Cantoro sobre futuro de Piero Magallanes. Foto: composición Líbero

Piero Magallanes rompe su silencio sobre su futuro en Sport Huancayo

Cabe precisar que el extremo ya ha hablado sobre este tema en conversación con el programa 'Mano a Mano', donde señaló que le gusta su estadía en el Rojo Matador. Aunque reconoció que de momento no ha habido acuerdos para una renovación.

"A mí me gusta el rojo del 'Rojo Matador'. Tengo contrato con Sport Huancayo hasta fines de este año. Hablamos antes de ir a la selección para ver la renovación, pero ahí quedó y no pasó nada más", manifestó.