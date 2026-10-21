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Mauro Cantoro se deshizo en elogios ante figura de Sporting Cristal: "Líder y emblema"

El exjugador de Universitario elogió a una de las principales figuras de Sporting Cristal y destacó su importancia en el esquema de Roberto Mosquera.

Eduardo Chirinos
Mauro Cantoro se deshizo en elogios ante figura de Sporting Cristal
Mauro Cantoro se deshizo en elogios ante figura de Sporting Cristal | Foto: Composición Líbero
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Sporting Cristal tendrá un duro desafío en la fecha 13 del Torneo Clausura. Los celestes, punteros del campeonato, visitarán a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y una de las principales interrogantes es la presencia de Yoshimar Yotún, quien suma cuatro cartulinas amarillas y, de acumular una más, se perdería el trascendental encuentro frente a Alianza Lima.

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En ese sentido, el exjugador y referente de Universitario, Mauro Cantoro, se pronunció sobre las posibilidades de que 'Yoshi' no participe en el partido ante los cusqueños y aprovechó la ocasión para elogiar al mediocampista cervecero.

Mauro Cantoro se deshizo en elogios ante Yoshimar Yotún, figura de Sporting Cristal

Durante la última emisión del programa 'Desmarcados' el popular 'Toro' señaló que, pese al riesgo que existe de ser suspendido para la fecha siguiente, Roberto Mosquera no puede darse el lujo de prescindir de Yotún, a quien calificó como un 'emblema' del cuadro bajopontino y destacó su jerarquía y liderazgo en el plantel.

Tiene que jugar (Yotún). Para mí, yo sé que es partido a partido, pero (el partido) con Cusco es re importante y que esté él es re importante. Un tipo como Yotún debería y sé que sabe jugar con este tipo de jugadores, es un líder. Ir a Cusco en esta instancia tan importante para Cristal sin su figura máxima, su emblema futbolístico. Es futbolísticamente tan importante que creo que sería un error que lo guarde”, manifestó.

De esta manera, Mauro Cantoro dejó clara su postura sobre la importancia de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal y consideró que su presencia será fundamental para afrontar el duelo ante Cusco FC. Ahora, Roberto Mosquera tendrá que evaluar si arriesga al mediocampista pese a la posibilidad de que acumule una quinta amarilla y se pierda el esperado enfrentamiento ante Alianza Lima.

Yoshimar Yotún, Sporting Cristal, Liga 1 2026

Yoshimar Yotún en capilla para el partido ante Alianza Lima

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

Vale resaltar que Sporting Cristal y Cusco FC se batirán a duelo este sábado 24 de octubre. El partido entre celestes y guerreros dorados está pactado para las 3.15 p. m.

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