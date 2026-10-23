Alianza Lima en alerta: ¿Qué jugadores podrían perderse el partido ante Cristal por acumulación de amarillas?

Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 14 del Torneo Clausura. Blanquiazules y celestes medirán fuerzas en un partido entre dos rivales directos por el primer lugar del campeonato. Previo a este esperado compromiso, los íntimos visitarán a CD Moquegua en la fecha 13. Bajo ese contexto, en Matute existe cierta incertidumbre ante la posibilidad de que algunos de sus jugadores terminen suspendidos por acumulación de amarillas.

¿Qué jugadores de Alianza Lima pueden perderse el partido ante Cristal por acumulación de amarillas?

Según informó el periodista Gerson Cuba, en Alianza hay un total de 14 futbolistas amonestados, de los cuales, Renzo Garcés acumula cuatro amarillas y Jairo Vélez suma 3. Por su parte, Paolo Guerrero, Esteban Pavez, Federico Girotti y Nicolás Díaz acumulan dos. Finalmente, Jesús Castillo, Eryc Castillo, Luis Advíncula, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui y el DT Pablo Guede registran una sola tarjeta.

Renzo Garcés en capilla para el partido ante Sporting Cristal

Es decir, de no registrarse alguna expulsión ante CD Moquegua, solo Renzo Garcés corre riesgo de perderse el partido por amarillas acumuladas. Vale precisar que algunos jugadores como Guerrero, Pavez, Díaz y Antoni no jugarán este fin de semana por estar lesionados.

De esta manera, Alianza Lima deberá tomar precauciones en su visita a CD Moquegua, pues una nueva tarjeta amarilla podría dejar a Renzo Garcés fuera del trascendental duelo ante Sporting Cristal. El defensor blanquiazul será uno de los jugadores a seguir en la fecha 13, mientras el comando técnico de Pablo Guede buscará conseguir una victoria sin perder piezas importantes para el choque directo por la cima del Torneo Clausura.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima y Sporting Cristal?

Recordemos que el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para el próximo jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura.