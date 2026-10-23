0

Pablo Guede eligió al reemplazo de Esteban Pavez para partido de Alianza Lima vs Deportivo Moquegua

Esteban Pavez no estará disponible con Alianza Lima para enfrentar a Deportivo Moquegua y se conoció que Pablo Guede ya tiene previsto al jugador que lo remplazará en el once.

Angel Curo
Pablo Guede eligió al reemplazo de Esteban Pavez para partido de Alianza Lima vs Deportivo Moquegua
Pablo Guede eligió al reemplazo de Esteban Pavez para partido de Alianza Lima vs Deportivo Moquegua | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima finiquita detalles en sus preparativos para enfrentar a Deportivo Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules no contarán con algunos jugadores por lesión. Uno de ellos es Esteban Pavez. Sin embargo, Pablo Guede ya tomó cartas en el asunto y se conoció que ya tiene definido a su reemplazante en la oncena titular.

Sport Huancayo se une a Alianza Lima y exige pedido a la Liga 1

PUEDES VER: Sport Huancayo respalda a Alianza Lima y hace fuerte pedido a la Liga 1: "Todos por igual"

Pablo Guede eligió al reemplazo de Esteban Pavez ante Deportivo Moquegua

El volante chileno estará fuera de la consideración de Alianza Lima durante algunas semanas tras ser diagnosticado con un desgarro, lo que representa una dura baja para los blanquiazules. Sin embargo, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela reveló que Pablo Guede ya tendría prácticamente definido a su reemplazante en el once titular.

El comunicador señaló que, aunque Gianfranco Chávez ha sido utilizado como pivote en situaciones de emergencia, Pablo Guede también estaría considerando darle la oportunidad a Alessandro Burlamaqui de ocupar el lugar de Esteban Pavez en el mediocampo.

Gianfranco Chávez, Alessandro Burlamaqui, Alianza Lima

Gianfranco Chávez o Alessandro Burlamaqui reemplazarán a Esteban Pavez

Todos lo tenían como alguien fijo a Gianfranco Chávez (como reemplazo de Esteban Pavez), que viene siendo utilizado por Pablo Guede, pero no descartaría a un hombre que estuvo en el clásico y no lo hizo mal. Me refiero a Alessandro Burlamaqui. Podría ser una de las sorpresas que presente Alianza Lima en el once ante Moquegua por su despliegue y su buen pie. Por ahí podría pasar la duda”, señaló el periodista deportivo.

José Varela recordó que Burlamaqui también fue una de las sorpresas en el clásico ante Universitario, por lo que no sería descabellado que el técnico vuelva a confiar en su talento para ocupar ese puesto. Del mismo modo, destacó que es un futbolista con un buen manejo del balón y gran despliegue en el campo.

¿Qué lesión sufrió Esteban Pavez con Alianza Lima?

Esteban Pavez fue titular en la última victoria ante Atlético Grau, aunque no pudo completar el partido tras sufrir molestias físicas. Por ello, luego de haber sido sometido a los exámenes médicos, el club confirmó que el chileno padece de un desgarro miofascial del bíceps femoral derecho. Esta lesión lo tendrá al margen durante varias semanas, aunque se prevé que pueda regresar para las últimas fechas.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Padre de Las Nazarenas alaba a Universitario tras visita al Señor de Los Milagros: "El primer y único club"

  2. Sport Huancayo respalda a Alianza Lima y hace fuerte pedido a la Liga 1: "Todos por igual"

  3. Nicolás Díaz genera preocupación en Alianza Lima por su estado de salud: "No hay una estabilidad"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano