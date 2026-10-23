Pablo Guede eligió al reemplazo de Esteban Pavez para partido de Alianza Lima vs Deportivo Moquegua

Alianza Lima finiquita detalles en sus preparativos para enfrentar a Deportivo Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules no contarán con algunos jugadores por lesión. Uno de ellos es Esteban Pavez. Sin embargo, Pablo Guede ya tomó cartas en el asunto y se conoció que ya tiene definido a su reemplazante en la oncena titular.

Pablo Guede eligió al reemplazo de Esteban Pavez ante Deportivo Moquegua

El volante chileno estará fuera de la consideración de Alianza Lima durante algunas semanas tras ser diagnosticado con un desgarro, lo que representa una dura baja para los blanquiazules. Sin embargo, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela reveló que Pablo Guede ya tendría prácticamente definido a su reemplazante en el once titular.

El comunicador señaló que, aunque Gianfranco Chávez ha sido utilizado como pivote en situaciones de emergencia, Pablo Guede también estaría considerando darle la oportunidad a Alessandro Burlamaqui de ocupar el lugar de Esteban Pavez en el mediocampo.

Gianfranco Chávez o Alessandro Burlamaqui reemplazarán a Esteban Pavez

“Todos lo tenían como alguien fijo a Gianfranco Chávez (como reemplazo de Esteban Pavez), que viene siendo utilizado por Pablo Guede, pero no descartaría a un hombre que estuvo en el clásico y no lo hizo mal. Me refiero a Alessandro Burlamaqui. Podría ser una de las sorpresas que presente Alianza Lima en el once ante Moquegua por su despliegue y su buen pie. Por ahí podría pasar la duda”, señaló el periodista deportivo.

José Varela recordó que Burlamaqui también fue una de las sorpresas en el clásico ante Universitario, por lo que no sería descabellado que el técnico vuelva a confiar en su talento para ocupar ese puesto. Del mismo modo, destacó que es un futbolista con un buen manejo del balón y gran despliegue en el campo.

¿Qué lesión sufrió Esteban Pavez con Alianza Lima?

Esteban Pavez fue titular en la última victoria ante Atlético Grau, aunque no pudo completar el partido tras sufrir molestias físicas. Por ello, luego de haber sido sometido a los exámenes médicos, el club confirmó que el chileno padece de un desgarro miofascial del bíceps femoral derecho. Esta lesión lo tendrá al margen durante varias semanas, aunque se prevé que pueda regresar para las últimas fechas.