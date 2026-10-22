Alianza Lima y CD Moquegua se enfrentarán por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio 25 de Noviembre y en la previa a este encuentro, Carlos Grados, arquero del club sureño, salió al frente para elogiar a un exjugador como ídolo del club blanquiazul: estamos hablando de 'Pepé' Soto.

Carlos Grados, futbolista de CD Moquegua, se rindió en elogios ante ídolo de Alianza Lima de cara al partido por el Torneo Clausura

En una conversación con el programa 'Modo Fúbol' de Linkeados, Grados fue preguntado por lo que les comentó el nuevo entrenador del CD Moquegua, Soto, de cara al partido frente a Alianza.

El guardameta del conjunto moqueguano señaló que su entrenador sigue siendo un referente del club blanquiazul, por lo que, al conocer bien lo que implica disputar un encuentro de esta magnitud, les dio un consejo a sus jugadores para que puedan lograr la victoria.

“Más que nada nos ha dicho que la presión está en el lado de él. Pepe es uno de los ídolos de Alianza, vamos a estar en el ojo de todo el Perú”, afirmó.

Carlos Grados elogió como ídolo de Alianza Lima a Pepe Soto, su técnico en CD Moquegua

Asimismo, Carlos Grados calificó con contundencia el partido que disputará con CD Moquegua frente a Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y afirmó que será un encuentro hermoso.

“Va a ser un lindo partido, tenemos que dar nuestro mejor performance para poder sacar este partido adelante, ya que sabemos que Alianza con individualidades nos puede ganar”, finalizó.

Alianza Lima vs CD Moquegua: Fecha, hora y canal del partido por el Torneo Clausura

El duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua está previsto para el domingo 25 de octubre, a la 1:15 p. m., en el Estadio 25 de Noviembre, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 22026. El encuentro podrá verse por L1MAX.