Leao Butrón pidió el fichaje de futbolista de Universitario para Alianza Lima: "Lo regresaría"

Leao Butrón es considerado una voz autorizada por los hinchas de Alianza Lima debido a su liderazgo y el haber salido campeón en tres ocasiones del campeonato peruano con camiseta íntima. Es por eso que en medio de una entrevista, el excapitán blanquiazul pidió el fichaje de un futbolista de Universitario de Deportes: estamos hablando de Jairo Concha.

Leao Butrón solicitó la incorporación de un jugador de Universitario para Alianza Lima

En una charla con el pódcast ‘Sin Falta’, de Carlos Univazo, Butrón fue preguntado sobre si le gustaría que Concha, actual jugador de Universitario, vuelva a Alianza después de su etapa en el cuadro crema.

El ex capitán blanquiazul afirmó que le encantaría que el volante del club merengue regrese a La Victoria por el buen rendimiento que viene mostrando en la Liga 1 durante todas sus temporadas.

Leao Butrón pidió el regreso de Jairo Concha, jugador de Universitario, a Alianza Lima

“De todas maneras lo regresaría a Alianza Lima. Voy a decir algo totalmente transparente, no tendría porque decirlo porque no quiero pasarle franela a todo el mundo, pero a mí me extrañó cuando le demoraron en firmar un nuevo contrato en Alianza. Yo no tengo injerencia pero dentro de mi decía por qué no le renuevan. Un día conversé con él y le pregunté por qué se fue. No voy a pecar de infidente porque no quiero dar detalles, pero sí me sorprendió porque pensé que él había tomado la decisión y no fue tanto así. No puedo decir más, porque él es una persona involucrada y no querá que cuente todo. Pensé que Alianza le iba a renovar porque es un gran jugado”, reveló.

Asimismo, Leao Butrón reveló que cuando se enteró de que en Alianza Lima se demoraron con la renovación de contrato de Jairo Concha para la temporada 2024 le sorprendió porque hicieron mal perdiendo a un gran jugador que al final terminó fichando por Universitario de Deportes.

¿Cómo le fue a Jairo Concha en Alianza Lima?

Jairo Concha llegó a Alianza Lima en 2020 procedente de Club Universidad San Martín y, gracias a su destacado desempeño en 2021 y 2022, logró coronarse campeón con el cuadro blanquiazul. No obstante, después de disputar 103 partidos, anotar 12 goles y registrar 11 asistencias, el volante terminó marchándose para firmar por el clásico rival, Universitario de Deportes en 2024.