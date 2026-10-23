Franco Velazco, administrador de la 'U', reveló la promesa del club al Señor de los Milagros: "Si se logra"

Universitario vivió una jornada de fe y devoción al acudir al Santuario de Las Nazarenas para participar de la tradicional misa del Señor de los Milagros. El cuadro merengue se encomendó al Cristo Moreno en plena recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un evento donde el plantel acudió al recinto sagrado con el trofeo del tricampeonato. Tras culminar la misa, Franco Velazco, administrador de la 'U', reveló ante los medios la promesa que hizo el club al Cristo de Pachacamilla.

Franco Velazco, administrador de Universitario, reveló la promesa que le hicieron al Señor de los Milagros

En declaraciones a la prensa, el titular de la institución estudiantil expresó su emoción por participar del evento religioso y aseguró que Universitario siempre se ha destacado por su fe y devoción. En ese sentido, reveló que el club prometió, en caso de lograr el ansiado tetracampeonato, regresar el próximo año para ofrecer la copa, tal cual lo hicieron en esta ocasión.

“Emocionante siempre estar cerca al Señor de los Milagros. La fe de todos los peruanos, la 'U' no es la excepción. Es un club devoto, que siempre se ha encomendado al cielo, a nuestro padre. Un día importante para nosotros”, dijo.

“(Le hemos pedido) El tetracampeonato, y aparte hay una promesa de por medio. Si se logra ese sueño que todos los hinchas de la U esperamos, tenemos que regresar como lo hemos hecho los tres años anteriores, homenajeando a nuestro señor con la copa de ser posible”, añadió.

Universitario participó de misa en homenaje al Señor de los Milagros

De esta manera, Universitario reafirmó su devoción al Señor de los Milagros y dejó en claro que el tetracampeonato es uno de sus grandes objetivos para la temporada 2026. Ahora, el conjunto crema buscará cerrar de la mejor manera el Torneo Clausura y mantener vivo el sueño de volver al santuario el próximo año con un nuevo trofeo.

Padre de Las Nazarenas elogió a Universitario tras visita al Señor de los Milagros

Vale mencionar que, durante la ceremonia, el padre encargado de la misa destacó el vínculo espiritual que existe entre Universitario y el Señor de los Milagros y aseguró que la devoción no pertenece a una sola institución, sino a toda la identidad religiosa del Perú.

“La tradición del club Universitario de Deportes con el Señor de los Milagros la definiría con cuatro palabras: fe, devoción, convicción y gratitud. El primer y único club peruano que ha venido aquí y ha ofrecido el fruto de sus trabajos como el tricampeonato. Hemos traído la copa aquí y se la hemos ofrecido al Señor de los Milagros porque es el que nos bendice y acompaña”, sostuvo.