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Alex Valera dio un rotundo comentario sobre Gianluca Lapadula en Universitario: "Siempre le pego"

Alex Valera lanzó un contundente comentario al ser preguntado por Gianluca Lapadula y cómo es tenerlo en Universitario de Deportes.

Francisco Esteves
Alex Valera dio un rotundo comentario sobre Gianluca Lapadula.
Alex Valera dio un rotundo comentario sobre Gianluca Lapadula. | Foto: Composición Líbero.
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Una de las grandes contrataciones de Universitario de Deportes para esta temporada fue Gianluca Lapadula, quien llegó para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y tiene un promedio de gol envidiable. En ese sentido, a Alex Valera le consultaron por su opinión respecto al ítalo-peruano y no dudó en dejar un contundente comentario. Te contamos qué dijo el delantero nacional sobre su compañero.

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Durante el programa 'Hablemos de MAX' de L1 MAX, entrevistaron al 'Rifle' y le preguntaron sobre cómo es compartir equipo con el 'Bambino', quien había realizado toda su carrera profesional en Europa y llegado a jugar en clubes como el AC Milan. De inmediato, el ex Deportivo Llacuabamba se deshizo en elogios hacia el atacante de la selección peruana.

"Con Gianluca me entiendo un montón, me está enseñando bastante, al ser dos nueves tenemos que correr, siempre le pego a la pelota con la punta", indicó Alex Valera al ser consultado por Gianluca Lapadula. Vale precisar que ambos juegan juntos tanto en Universitario de Deportes como en la Bicolor, por lo que se han compenetrado sumamente bien.

Números de Gianluca Lapadula en la Liga 1 2026

Gianluca Lapadula registra un tremendo desempeño con Universitario en el Torneo Clausura 2026, acumulando seis goles y tres asistencias en 12 partidos disputados. A lo largo de sus 689 minutos en cancha, el delantero nacional ha demostrado ser clave en las aspiraciones por obtener el histórico tetracampeonato de la Liga 1 esta temporada.

Trayectoria de Gianluca Lapadula

  • Juventus
  • Treviso
  • Pro Vercelli
  • Ivrea
  • Parma
  • Atlético Roma
  • Ravenna
  • San Marino
  • Parma
  • Cesena
  • Frosinone
  • ND Gorica
  • Teramo
  • Pescara
  • AC Milan
  • Genoa
  • Lecce
  • Benevento
  • Cagliari
  • Spezia
  • Universitario
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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