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Leao Butrón dejó fuerte mensaje sobre Universitario: "Nunca vi a un equipo que lo favorecieran tanto"
Leao Butrón, identificado con Alianza Lima, criticó el favoritismo hacia Universitario de Deportes durante la temporada 2024, cuando los cremas se coronaron campeones.
Defendiendo su identificación con Alianza Lima, donde también tiene un cargo, Leao Butrón siempre se ha caracterizado por enviar polémicos mensajes, varios de ellos dirigidos hacia el mundo de Universitario de Deportes. Recientemente, había dejado entrever que a un equipo lo han favorecido durante la presente temporada y se especuló que fue dirigido a la 'U'.
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En diálogo con el podcast Sin Falta, el exportero recordó, según su punto de vista, que los cremas fueron muy favorecidos en la temporada 2024, cuando se coronaron campeones en el año de su centenario.
Video: Sin Falta.
"Lo voy a decir con la mayor transparencia y con el mayor de los respetos. Nunca vi en mi vida que a un equipo lo favorecieran tanto como a la 'U' en 2024", dijo Butrón, quien además aseguró que este año han perjudicado mucho a Alianza Lima con decisiones arbitrales.
"Winston Réategui dijo que el mayor perjudicado ha sido Alianza, no digo que el mayor favorecido ha sido la 'U', en fallos arbitrales. Considero que sí, hubo polémicas que han favorecido a la 'U'", agregó.
Finalmente, Butrón sostuvo que los árbitros se dejan presionar por alguna posición dirigencial de clubes como Universitario y que Alianza Lima debería tener cuatro puntos más en la tabla del Clausura.
"Sí creo que algunos dirigentes, es una recurrencia de la 'U', que manejan de una manera muy envidiable los intereses de su equipo. Que no está mal, lo que está mal es que los árbitros se dejen presionar. En este aspecto, Alianza debería tener por lo menos cuatro puntos más y no los tiene por los árbitros", sostuvo.
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