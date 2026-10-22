Leao Butrón hizo revelación sobre por qué Jairo Concha se fue de Alianza Lima: "No fue tanto así"

Jairo Concha se ha convertido en un baluarte de Universitario de Deportes desde el 2024 y este año buscará su tercer título jugando por los cremas. Recordemos que el jugador había estado previamente en Alianza Lima, donde también supo salir campeón, pero al final de la temporada 2023 se decidió no renovar el vínculo y luego se incorporó a la 'U'.

Leao Butrón contó que dialogó con el volante varios años después de su salida del elenco victoriano y este sostuvo que la decisión no pasó enteramente por el popular ‘Jairoco’.

"Yo ya trabajaba en Alianza, no tenía injerencia en ese tema, pero a mí me extrañó que se demoraban en firmar el contrato. Yo decía '¿por qué no le renuevan?'. Un día toqué el tema con él y me sorpendió porque pensaba que él había tomado la decisión (de no seguir), pero no fue tanto así. Pensé que Alianza le iba a renovar porque es un gran jugador", dijo el retirado golero en entrevista con el podcast Sin Falta.

Video: Sin Falta Podcast.

Asimismo, Butrón espera que el mediocampista pueda dar el salto a un club del extranjero, además resaltó su profesionalismo tanto dentro como fuera de las canchas.

"Que sea lo mejor para su futuro, es un buen profesional, quiero que le vaya bien. Me gustaría que pudiera dar el salto fuera del país. Jairo es muy tranquilo, muy profesional, me sorprende cómo se cuida, las horas, la alimentación, etc", agregó el guardameta que obtuvo tres títulos nacionales con Alianza Lima cuando fue jugador.

Jairo Concha todavía no renovó con Universitario

Jairo Concha vence contrato con Universitario a finales del 2026 y el club crema le hizo llegar una oferta de renovación, pero la misma no fue aceptada. Se dice que la prioridad del jugador es dar el salto al fútbol del exterior para la próxima temporada.