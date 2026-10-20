Alianza Lima Vóley confirmó la salida de jugadora en plena temporada: "No continuará"

Alianza Lima sorprendió a sus hinchas al confirmar la salida de una de sus voleibolistas en plena temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras llegar a un acuerdo para finalizar su vínculo contractual: estamos hablando de la estadounidense Taylor Fricano.

Alianza Lima Vóley oficializó la salida de voleibolista en plena Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fricano llegó a Alianza como uno de los refuerzos extranjeros para afrontar la Liga Peruana de Vóley, el Mundial de Clubes y el Sudamericano. Sin embargo, después de un par de meses desde su presentación, se confirmó que no seguirá defendiendo la camiseta íntima, en medio de las dudas que existían entre los aficionados sobre su situación.

Alianza Lima confirmó la salida de Taylor Fricano en plena Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Mediante un comunicado, el club blanquiazul puso fin a las especulaciones sobre el futuro de la jugadora. En el pronunciamiento, el equipo íntimo precisó que la desvinculación se produjo de mutuo acuerdo y le agradeció por su aporte durante su etapa en la institución.

"El Club Alianza Lima informa a la opinión pública lo siguiente: Taylor Fricano no continuará en el plantel tras finalizar su vínculo contractual por mutuo acuerdo. Agradecemos su aporte al club y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos", señaló la institución blanquiazul.

Tras confirmarse su salida, trascendió que Taylor Fricano tendría la posibilidad de continuar su carrera profesional en la liga de Grecia. Mientras tanto, la dirigencia y el comando técnico de Alianza Lima deberán analizar las opciones disponibles en el mercado internacional para encontrar una nueva jugadora extranjera que contribuya a los objetivos deportivos del equipo.

Alianza Lima debutó con triunfo en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Alianza Lima superó por 3-2 a Rebaza Acosta en la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, disputada en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en Villa El Salvador.