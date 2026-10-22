Alex Valera se rindió ante futbolista que firmó con Universitario hasta 2028: "Muy importante"

Universitario de Deportes se encuentra enfocado en su enfrentamiento ante Juan Pablo II, uno de sus rivales directos en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026. En medio de ello, Alex Valera se refirió a la complicada temporada que han vivido por los resultados, aunque también aprovechó para destacar el desempeño de uno de los referentes del plantel crema.

Alex Valera se rindió ante futbolista que firmó con Universitario hasta 2028

La escuadra crema vive un momento de júbilo tras golear a un rival directo en la última fecha y volver a meterse entre los primeros lugares del campeonato. Precisamente, luego de este desempeño, Alex Valera fue invitado al programa ‘Universiradio’ y no dudó en remarcar el gran momento de Edison Flores.

‘Valegol’ empezó señalando que ha sido una temporada con varios altibajos, aunque no ocultó su admiración por el ‘Orejas’, remarcando su importancia dentro del plantel de Universitario y catalogándolo como el jugador más importante en el tricampeonato que lograron.

Edison Flores ha destacado con asistencias en los últimos partidos de Universitario

"Ha sido un año extremadamente raro para lo que hemos venido haciendo. Para mí el 'Orejas' siempre ha sido el jugador principal de este tricampeonato que hemos tenido. Hoy por hoy, siempre ha sido un jugador muy importante para nosotros y lo ha demostrado. De eso se trata, de que todos estén al 100 % porque en este poco tiempo que nos queda necesitamos de todos", expresó el delantero.

Del mismo modo, Valera destacó que Edison Flores sigue siendo un futbolista trascendental y ha quedado demostrado tras su gran rendimiento en las últimas semanas. Además, señaló que Universitario necesitará del aporte de todo el plantel para conseguir el tetracampeonato nacional.

Edison Flores y su resurgimiento en Universitario

Edison Flores ha tenido una temporada irregular en Universitario, lo que lo ha llevado a ser blanco de críticas por los hinchas. Sin embargo, tras la llegada de Fabián Bustos al plantel ha logrado mejorar su nivel dentro del campo, tras ser vital con dos asistencias en los últimos dos partidos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Edison Flores con Universitario?

Edison Flores llegó a las filas de la ‘U’ en 2023 en calidad de préstamo por parte de Atlas. Sin embargo, a inicios de 2025 quedó como agente libre y firmó un extenso contrato con los cremas hasta finales de la temporada 2028.