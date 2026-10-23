Miguel Vargas tomó determinante decisión con su futuro en Universitario tras no tener continuidad

Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Juan Pablo II, uno de sus rivales directos en el Torneo Clausura 2026, y seguir firme en su lucha por el título. Uno de los jugadores más solicitados por los hinchas ha sido Miguel Vargas, quien tras quedar relegado al banco de suplentes decidió tomar una determinante decisión con su futuro en el club.

Miguel Vargas tomó determinante decisión con su futuro en Universitario

Miguel Vargas logró tener un periodo como titular en Universitario y llegó a ser el portero principal para la Copa Libertadores. Sin embargo, terminó perdiendo el puesto ante Diego Romero y lleva varios meses sin sumar minutos.

Por ello, durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta reveló que el guardameta ya decidió empezar a escuchar ofertas de otros clubes para la siguiente temporada. De hecho, el comunicador señaló que ya hay equipos de la Liga 1 y del fútbol chileno que han mostrado interés.

Miguel Vargas ya analiza opciones para dejar el plantel de Universitario en 2027

"Tengo entendido que el entorno que maneja a Miguel Vargas ya está viendo opciones y han recibido consultas sobre su situación, de acá (Liga 1) y de Chile", fue la información que compartió el reconocido periodista deportivo.

Por otro lado, Peralta sorprendió al revelar que el portero peruano-chileno tuvo un sondeo por parte de la selección peruana en el pasado, una muestra de que su desempeño cuando fue titular despertó interés.

"Me dicen que, cuando estuvo tapando en la Copa Libertadores, gente de la selección peruana pidió información de él. No quiere decir que lo iban a convocar, pero sí lo tenían en la órbita", complementó el comunicador.

Números de Miguel Vargas con Universitario

El guardameta, conocido como 'Manotas', llegó a Universitario a inicios de 2025. Sin embargo, ha sido en esta temporada cuando empezó a tener más peso en el equipo, hasta afianzarse como titular en la Copa Libertadores. Por el momento, ha jugado 12 partidos bajo los tres palos, en los que ha logrado mantener su portería a cero en cinco ocasiones y ha recibido 12 goles.