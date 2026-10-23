Bryan Reyna recibe dura noticia en Universitario para partido con Juan Pablo II: "Complicado"

Universitario de Deportes está enfocado en su enfrentamiento ante Juan Pablo II, donde buscan una victoria en condición de local para seguir en camino al título del Torneo Clausura 2026. Precisamente, para este encuentro, los hinchas se consultan si Bryan Reyna será considerado en la convocatoria. En esa línea, revelaron que el extremo ha recibido una drástica noticia con su futuro.

Bryan Reyna recibe dura noticia en Universitario para partido con Juan Pablo II

Durante la transmisión del programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta reveló detalles sobre la preparación de Universitario para su duelo ante el cuadro de Chongoyape. Uno de los aspectos que comentó fue la posible inclusión de Bryan Reyna en la lista de convocados.

Sin embargo, el periodista deportivo fue enfático al señalar que es poco probable que el 'Picante' vuelva a ser considerado en la nómina de Fabián Bustos, especialmente porque su inclusión supondría dejar fuera a José Rivera.

Bryan Reyna tiene pocas opciones de salir en lista con Universitario

"Creo que Bryan Reyna está complicado para que vuelva a salir en lista, es difícil. No lo veo a Bustos sacando al ‘Tunche’ para meter a Reyna. Puede ser que concentren 22 y dos queden fuera. Eso ya pasó contra Melgar", fue la información que compartió el reconocido comunicador.

No obstante, Gustavo Peralta dejó abierta la posibilidad de que Universitario decida concentrar a 22 jugadores para el partido ante Juan Pablo II y que sea horas antes del encuentro cuando se definan los dos últimos descartados.

Bryan Reyna y sus pocos minutos en Universitario

El extremo nacional fue uno de los fichajes más llamativos de Universitario en esta temporada, tras su llegada a préstamo desde Belgrano. Sin embargo, Bryan Reyna no ha logrado tener los minutos esperados ya que solo ha disputado 10 partidos con la camiseta crema, sumando 238 minutos en campo; además, no registra goles ni asistencias.