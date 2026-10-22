Óscar Vílchez, ex Alianza, reveló que no llegó a Universitario por Diego Forlán: "No es broma"

Óscar Vílchez estuvo cerca de convertirse en jugador de Universitario de Deportes, pese a su pasado en Alianza Lima. El exmediocampista contó que el club crema lo contactó en dos ocasiones para sumarlo a sus filas, pero una posible contratación de Diego Forlán terminó influyendo en que su llegada no se concretara.

Óscar Vílchez, exfutbolista de Alianza Lima, reveló que no fichó por Universitario debido a Diego Forlán

Durante una conversación en el programa 'Fuera de Juego' del canal Q+ Network, Vílchez recordó que las llamadas de negociación se produjeron alrededor de 2014 y 2015. Según explicó, fue 'Chemo' del Solar quien le comunicó que Universitario tenía previsto incorporar al delantero uruguayo, campeón del Balón de Oro del Mundial Sudáfrica 2010 y eso frustró su llegada.

“En dos ocasiones me llamaron para jugar. 2014 y 2015 por ahí debe haber sido. ¿Y por qué no? Porque cuando me llamó 'Chemo' me dijo que ya le habían comprado su pasaje a Forlán. No es broma, me lo dijo”, relató el exfutbolista.

Vílchez también recordó las palabras que recibió del entonces entrenador crema, quien le manifestó la intención de conformar un equipo competitivo. “Estamos trayendo a Forlán, queremos armar un gran equipo”, fue el mensaje que, según contó, le transmitió Del Solar durante aquella conversación.

Finalmente, el exjugador explicó que también tuvo en cuenta el vínculo que mantenía con Alianza Lima, club en cuyas divisiones menores se formó. “Yo estaba esperando que firme primero Forlán. Pero lo hice básicamente por un tema de respeto, porque pienso que al hincha de Alianza no le gustaría que alguien que se formó en sus canteras se vaya a la U, ni tampoco viceversa. No creo que a alguien de la U le guste que alguien se vaya para Alianza Lima”, sostuvo.

¿Cómo le fue a Óscar Vílchez en Alianza Lima?

Óscar Vílchez inició su trayectoria futbolística en Alianza Lima en 2004 y debutó en la primera división en 2007. Más adelante pasó por Melgar y posteriormente volvió a la escuadra blanquiazul. En su etapa en el club íntimo conquistó el campeonato en 2004 y también en 2017, durante su segunda etapa en el equipo. En total, el volante disputó 129 encuentros, marcó 5 goles y registró 7 asistencias.