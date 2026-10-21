Universitario vs Belgrano EN VIVO por Copa Libertadores Femenina: cuándo juegan, hora y dónde ver

Universitario de Deportes y el Club Atlético Belgrano se medirán en la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Ecuador. Por ello, revisa cuándo se jugará, a qué hora será y dónde podrás seguir este atractivo compromiso, decisivo para la clasificación del conjunto argentino a la siguiente fase.

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El conjunto femenino de Belgrano vio reducidas sus opciones de acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026 luego de perder 3-1 frente a Palmeiras de Brasil en la segunda jornada de la fase de grupos. Pese a ello, las ‘Piratas’ aún conservan chances de avanzar a la próxima instancia y tratarán de despedir esta etapa con un triunfo ante Universitario de Deportes, que ya quedó sin posibilidades en el torneo tras caer 4-2 contra Independiente del Valle.

Belgrano buscará ganar a Universitario para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenino 2026

Para avanzar de ronda, Belgrano debe imponerse al conjunto crema por una diferencia amplia de goles y, además, aguardar que Independiente del Valle caiga frente a Palmeiras, equipo brasileño que ya tiene garantizada su presencia en los cuartos de final. En este grupo, acceden los dos primeros clasificados, de modo que el segundo cupo se resolverá entre el equipo argentino y el conjunto ecuatoriano, que intentará hacer valer su ventaja para asegurar su pase a la siguiente fase.

¿Cuándo juega Universitario vs Belgrano por Copa Libertadores Femenina 2026?

El encuentro entre Universitario y Belgrano, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026, se disputará el miércoles 21 de octubre.

¿A qué hora juega Universitario vs Belgrano femenino?

Universitario de Deportes frente a Club Atlético Belgrano Femenino se disputará a las 7.00 p. m., hora de Perú; a continuación, te mostramos los horarios en distintos países:

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Panamá: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenino 2026 tras perder ante Independiente del Valle

¿Dónde ver Universitario vs Belgrano femenino EN VIVO?

El duelo entre Universitario y Belgrano por la Copa Libertadores Femenina podrá seguirse por estos canales en los diversos países:

Perú y Ecuador: Pluto TV y YouTube de la Conmebol Libertadores

Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela: Pluto TV

Argentina: TyC Sports y Pluto TV

Brasil: Sportv, N Sports, CazéTV, X Sports, GolBrasil, Palmeiras TV y Pluto TV

Colombia: Win Sports y Pluto TV

Chile: Chilevisión y Pluto TV

Resto del mundo: YouTube de la Conmebol Libertadores

Universitario vs Belgrano: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Belgrano tiene opciones de clasificarse a los cuartos de final si derrota a Universitario, por lo que necesita ganar y parte como favorito para quedarse con el encuentro.

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¿Dónde juega Universitario vs Belgrano femenino?

Universitario de Deportes y Club Atlético Belgrano disputarán su partido por Copa Libertadores Femenina 2026 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador, recinto con capacidad para 41.575 espectadores.