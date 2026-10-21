Universitario recibió gratificante noticia para partido ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura

Universitario de Deportes está mentalizado en continuar ganando para aspirar a quedarse con el título del Torneo Clausura y forzar la definición por el título de la Liga 1 2026. El siguiente desafío de los cremas será ante Juan Pablo II en el Estadio Monumental de Ate. Precisamente, para este duelo recibieron una gratificante noticia que los motiva a quedarse con el título.

Universitario recibió gratificante noticia para partido ante Juan Pablo II

La escuadra merengue es consciente de que no puede desentonar en la recta final del segundo campeonato del año, pues una derrota podría complicar seriamente sus opciones al título. Por ello, está decidida a salir con todo ante Juan Pablo II, una de las revelaciones del torneo, para quedarse con el triunfo.

En esa línea, el periodista Enrique Vega desató la algarabía en los hinchas de Universitario tras revelar que los cremas contarán con todo el plantel a disposición de Fabián Bustos para el fin de semana. Recientemente, Matías Di Benedetto se recuperó de su lesión y, con ello, no registra ningún jugador lesionado en su plantel.

Universitario cuenta con todos los jugadores disponibles para enfrentar a Juan Pablo II

“Plantel completo en Universitario de Deportes. Matías Di Benedetto está recuperado y apto para este sábado. El equipo entrena con normalidad y, por ahora, todos los jugadores están en buenas condiciones para el duelo ante Juan Pablo II”, reveló el comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, el comando técnico tendrá a todas las figuras del equipo a su disposición para definir la lista de convocados para el partido ante Juan Pablo II por la fecha 13. Una gran noticia, considerando que necesitan el aporte de cada uno de sus jugadores para seguir encaminados hacia el tetracampeonato nacional.

¿Cuándo juega Universitario vs Juan Pablo II?

Universitario encarará su próximo encuentro ante Juan Pablo II, válido por la jornada 13 del Torneo Clausura, el sábado 24 de octubre y tendrá la obligación de ganar en casa para seguir con opciones de alcanzar el liderato del certamen. En el último antecedente, los cremas vencieron por 4-1, por lo que buscarán quedarse nuevamente con la victoria.