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Universitario tiene 5 finales para alcanzar el Clausura y mantener vivo el sueño del tetracampeonato

Universitario apunta a ganar sus últimos cinco partidos del Clausura. El plantel trabaja con intensidad en Campo Mar para no dejar escapar más puntos en el tramo decisivo del torneo.

Redacción Líbero
Universitario trabaja intensamente en Campo Mar con la mira puesta en las cinco finales que restan del Clausura.
Universitario trabaja intensamente en Campo Mar con la mira puesta en las cinco finales que restan del Clausura. | LÍBERO | Prensa Universitario
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Universitario no se rinde y apunta a ganarlo todo en las últimas cinco fechas del Torneo Clausura para mantener viva la ilusión de conquistar el tetracampeonato. En Campo Mar, el plantel crema trabaja con intensidad y mentalizado en afrontar una recta final que no permite tropiezos.

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El camino comenzará ante Juan Pablo II en casa, para luego recibir a Sport Boys. Dos compromisos consecutivos como local que los dirigidos por Fabián Bustos buscarán aprovechar para sumar seis puntos y mantenerse firmes en la pelea por el título.

Después, los cremas viajarán a Trujillo para enfrentar a Atlético Grau y volverán a casa para medirse con Moquegua. Dos partidos clave antes del último desafío del calendario, que será ante Sport Huancayo en la altura de la Incontrastable.

Una de las ventajas para Universitario será disputar cuatro de sus últimos cinco encuentros en el llano. El desafío más exigente en ese aspecto llegará en la última jornada, cuando visite a Sport Huancayo, donde deberá afrontar la altura para cerrar el Clausura.

Son cinco finales para la 'U', que quiere cerrar el torneo con fuerza y seguir soñando con hacer historia. El equipo trabaja a fondo en Campo Mar, consciente de que cada punto será determinante para sostener la ilusión del tetracampeonato.

LO QUE LE FALTA A UNIVERSITARIO:

FechaPartidoLocalía
13Universitario vs. Juan Pablo IILocal
14Universitario vs. Sport BoysLocal
15Atlético Grau vs. UniversitarioVisita
16Universitario vs. Deportivo MoqueguaLocal
17Sport Huancayo vs. UniversitarioVisita
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