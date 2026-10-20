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¿A qué hora juega Universitario vs Belgrano y dónde ver partido de Copa Libertadores Femenina?
Universitario se prepara para un crucial encuentro en la tercera jornada de la Copa Libertadores Femenina 2026, enfrentando a Belgrano este 21 de octubre.
Universitario afrontará un importante encuentro por la tercera jornada de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Leonas, que vienen de perder sus dos últimos partidos ante Palmeiras e Independiente del Valle, buscarán conseguir un triunfo frente a Belgrano, equipo que tampoco atraviesa un buen momento en su liga ni en esta competición internacional. En esta nota conocerás los horarios y canales para seguir el compromiso de la ‘U’.
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¿A qué hora juega Universitario vs Belgrano por Copa Libertadores Femenina?
El compromiso está pactado para seguirse desde las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, estos son los horarios para seguir el partido fuera del país.
- Perú: 7.00 p. m.
- Ecuador: 7.00 p. m.
- Colombia: 7.00 p. m.
- Panamá: 7.00 p. m.
- Bolivia: 8.00 p. m.
- Venezuela: 8.00 p. m.
- Paraguay: 9.00 p. m.
- Chile: 9.00 p. m.
- Argentina: 9.00 p. m.
- Uruguay: 9.00 p. m.
- Brasil: 9.00 p. m.
Canales para ver Universitario vs Belgrano por Copa Libertadores Femenina
El partido entre Universitario y Belgrano por la tercera jornada de la Copa Libertadores Femenina 2026 se podrá ver en vivo en Perú a través de Pluto TV, mediante su plataforma de streaming gratuita. Asimismo, para el resto del mundo, la transmisión estará disponible de manera online a través del canal oficial de la CONMEBOL Libertadores en YouTube. El compromiso se disputará este miércoles 21 de octubre desde las 7.00 p. m. (hora peruana).
¿Cuándo juega Universitario vs Belgrano por Copa Libertadores Femenina?
El partido entre Universitario y Belgrano se jugará este miércoles 21 de octubre, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, que cuenta con una capacidad para 41,575 espectadores.
Últimos partidos de Universitario en Copa Libertadores
- Independiente del Valle F 4-2 Universitario F (18/10/2026)
- Universitario F 0-1 Palmeiras F (15/10/2026)
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