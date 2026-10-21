Nelson Cabanillas confiesa detalles de su salida de la 'U': “La intención de renovar nunca fue sincera”

Nelson Cabanillas rompió su silencio y contó detalles inéditos sobre su salida de Universitario de Deportes, en una reciente conversación en el programa 'Al Volante', revelando que las conversaciones para renovar su contrato no se desarrolló de la manera que esperaba. El lateral izquierdo confesó que se sintió incómodo al enterarse de que su nombre era mencionado en otros clubes como un futbolista que quedaría libre. Además, anunció que ni Jean Ferrari ni Fabián Bustos hablaron con él sobre su situación en el equipo crema.

Nelson Cabanillas confiesa detalles de su salida de Universitario

Durante la conversación, el futbolista del Melgar explicó que las conversaciones para ampliar su vínculo con la institución merengue comenzaron en marzo. Según contó, Manuel Barreto fue quien mostró mayor interés en que continuara en el club, principalmente porque ya conocía al jugador y su aporte al equipo. Sin embargo, algunas situaciones lo llevaron a pensar que su permanencia no estaba asegurada.

"Creo que el que estuvo más interesado en mi renovación fue Manuel Barreto. Creo que él es el que tenía más ímpetu en que me quede porque, obviamente, me conocía y todo", manifestó Cabanillas al recordar cómo se iniciaron las conversaciones para continuar vistiendo la camiseta de Universitario.

El momento que marcó un antes y un después fue cuando se enteró de que su nombre estaba siendo ofrecido o mencionado a otros clubes como un jugador que quedaría libre. Esta situación le generó malestar, pues consideraba que, si la institución no tenía intención de seguir contando con sus servicios, debieron comunicárselo directamente en lugar de permitir que se enterara por otras vías.

"Si no querían contar conmigo, creo que me lo hubieran podido decir de frente. ¿Sabes qué? Mira, este año la verdad no queremos contar contigo y creo que hubiera sido mucho mejor", expresó el lateral, dejando en evidencia su incomodidad con la forma en que se manejó su posible renovación.

Tras conversar con Barreto y comunicarle que consideraba que su camino ya no estaba en la 'U', Cabanillas recibió la oportunidad de continuar su carrera en Melgar. El futbolista señaló que entendía que la contratación de otro jugador requería negociaciones previas, por lo que no le sorprendió que Pablo Reyna ya estuviera contratado. Finalmente, aceptó la propuesta del conjunto arequipeño porque lo considera un club serio que pelea por objetivos importantes.

Por último, el exjugador crema dejó una reflexión sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión y aseguró que su prioridad no era conseguir una mejor oferta económica, sino seguir creciendo profesionalmente. "Creo que la intención de renovar nunca fue sincera", sentenció Cabanillas al explicar por qué las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Nelson Cabanillas fue formado en Universitario

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