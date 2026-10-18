Miguel Rondelli, DT de Melgar, dejó fuerte mensaje tras meterse a la pelea por el Clausura: "No importa"

Melgar consiguió tres puntos de oro al vencer por 4-2 a Deportivo Garcilaso por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los ‘Rojinegros’ se hicieron fuertes de locales y ganaron al ‘Pedacito de Cielo’ con goles de Nicolás Quagliata, Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar. Tras el final del partido, el técnico Miguel Rondelli tomó la palabra y dejó una tajante opinión sobre el presente del ‘Dominó’, que volvió a meterse a la pelea por el campeonato.

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Miguel Rondelli, DT de Melgar, dejó fuerte opinión tras meterse a la lucha por el Torneo Clausura

En conferencia de prensa, el estratega argentino analizó con cabeza fría la situación de su equipo en la tabla de posiciones y aseguró que el resultado obtenido ante el ‘Rico Garci’ no es del todo relevante, pues aún quedan cinco partidos más por disputar, cuyos resultados podrían cambiar drásticamente el presente del ‘Dominó’ y sus rivales directos.

"No importa porque el campeonato no termina hoy, a pesar que se pasen diciendo que si el campeonato termina hoy, pero todavía quedan cinco fechas. Hoy podemos dormir segundos en la general y no importa, nosotros tenemos que seguir trabajando porque el campeonato no termina hoy. Las especulaciones que se hagan no me interesan, me interesa enfocarme partido a partido", expresó.

Melgar venció 4-2 a Deportivo Garcilaso en el Monumental de la UNSA.

De esta manera, Miguel Rondelli dejó en claro que Melgar no se dejará llevar por las especulaciones sobre la tabla de posiciones, pese a que la victoria ante Deportivo Garcilaso lo vuelve a poner en carrera por el Torneo Clausura. El técnico argentino prioriza mantener la concentración de su plantel y afrontar cada compromiso como una final, consciente de que todavía quedan cinco jornadas y cualquier tropiezo podría resultar determinante.

Próximo partido de Melgar por el Torneo Clausura

Vale precisar que el próximo partido de Melgar por la fecha 13 del Torneo Clausura está programado para el próximo viernes 23 de octubre, cuando visite a UTC de Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón a la 1.00 p. m..