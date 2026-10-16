Miguel Rondelli, DT de Melgar, rompió su silencio tras no ser sancionado por la Liga 1: "No he hecho nada"

Miguel Rondelli, director técnico de Melgar, rompió su silencio luego de confirmarse que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 decidió no abrir un expediente en su contra por sus polémicas declaraciones tras el empate frente a Universitario de Deportes, donde el estratega uruguayo arremetió contra el arbitraje y el VAR al afirmar que buscan perjudicar a su club y que terminaron jugado “14 contra 11” en el Estadio Monumental.

Miguel Rondelli, DT de Melgar, rotundo tras no ser sancionado por la Liga 1

En conferencia de prensa tras finalizar los entrenamientos del cuadro 'Dominó', el estratega de 48 años fue enfático en señalar que sus declaraciones tras el partido con la 'U' no eran causales de una sanción por parte de la Liga de Fútbol Profesional Peruano (LFPP) y manifestó su deseo de dar por zanjado el tema para enfocarse de lleno en la parte deportiva, con miras a las últimas fechas del Torneo Clausura.

"Yo soy entrenador de Melgar, Melgar participa de un torneo, un torneo que es organizado por la Federación, si la Federación y los entes encargados del partido decidieron que no había que abrirme ningún informe, me parece que no he hecho nada que agravie o que moleste a nadie, las cosas que he tenido que decir, las dije de manera privada , cuando he tenido que pedir disculpas. Yo quiero dar por cerrado ese tema", sentenció.

Miguel Rondelli, DT de Melgar, criticó al arbitraje y al VAR tras empate con Universitario

De esta manera, Miguel Rondelli busca dejar atrás la polémica que protagonizó tras el empate de Melgar ante Universitario y concentrarse en los próximos desafíos del conjunto arequipeño en el Torneo Clausura. Con la decisión de la Comisión Disciplinaria de no abrirle un expediente, el estratega espera que la atención vuelva a centrarse en el rendimiento de su equipo.

¿Qué dijo Miguel Rondelli sobre el arbitraje del ‘U’ vs Melgar?

Como se recuerda, Rondelli arremetió contra el arbitraje y el VAR tras el empate 2-2 con Universitario en la fecha 11 del Torneo Clausura. El argentino aseguró que “le metieron la mano al bolsillo” al no cobrar una supuesta falta previo al segundo gol de Álex Valera.

"Yo no hablo de los árbitros, pero sí cuando nos meten la mano al bolsillo. Cuando estuvimos 11 contra 11 Melgar fue superior. Pero cuando se juega 14 contra 11 es muy difícil jugar así", cuestionó el último fin de semana.