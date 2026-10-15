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Partidos de hoy, viernes 16 de octubre EN VIVO: programación, horarios y cómo ver fútbol

Revisa la programación completa de partidos para hoy, viernes 16 de octubre, con torneos como la Liga 1, LaLiga y más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, viernes 16 de octubre EN VIVO.
Partidos de hoy, viernes 16 de octubre EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Conoce la programación completa de partidos para hoy, viernes 16 de octubre, con muchos torneos importantes alrededor del mundo. Por ello, te brindamos los horarios y canales de transmisión para cada uno de los encuentros que se disputen en la Liga 1, LaLiga, Liga Profesional Argentina y más.

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Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
1.00 p. m.Sport Huancayo vs CuscoL1 MAX
3.30 p. m.Los Chankas vs ADTL1 MAX

Partidos de hoy por Bundesliga

HorariosPartidosCanales
1.30 p. m.Eintracht Frankfurt vs KölnDisney+

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
2.00 p. m.Deportivo La Coruña vs LevanteESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Serie A

HorariosPartidosCanales
12:45 p. m.Frosinone vs SassuoloDisney+

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
1.45 p. m.Le Mans vs ToulouseESPN 4, Disney+

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
5.00 p. m.Defensa y Justicia vs InstitutoFanatiz
7.30 p. m.Boca Juniors vs Talleres CórdobaESPN, Disney+

Partidos de hoy por Liga Boliviana

HorariosPartidosCanales
2.00 p. m.ABB vs Real PotosíEntel Gol
7.00 p. m.Real Tomayapo vs Gualberto VillarroelEntel Gol

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
6.00 p. m.Mirassol vs InternacionalFanatiz

Partidos de hoy por Serie A de Ecuador

HorariosPartidosCanales
3.30 p. m.Deportivo Cuenca vs Técnico UniversitarioZapping

Partidos de hoy por Liga AUF

HorariosPartidosCanales
5.00 p. m.Cerro vs Cerro LargoDisney+

Horarios corresponden a Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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