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Partidos de hoy, viernes 16 de octubre EN VIVO: programación, horarios y cómo ver fútbol
Revisa la programación completa de partidos para hoy, viernes 16 de octubre, con torneos como la Liga 1, LaLiga y más.
Partidos de hoy, viernes 16 de octubre EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Conoce la programación completa de partidos para hoy, viernes 16 de octubre, con muchos torneos importantes alrededor del mundo. Por ello, te brindamos los horarios y canales de transmisión para cada uno de los encuentros que se disputen en la Liga 1, LaLiga, Liga Profesional Argentina y más.
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Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1.00 p. m.
|Sport Huancayo vs Cusco
|L1 MAX
|3.30 p. m.
|Los Chankas vs ADT
|L1 MAX
Partidos de hoy por Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1.30 p. m.
|Eintracht Frankfurt vs Köln
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|2.00 p. m.
|Deportivo La Coruña vs Levante
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45 p. m.
|Frosinone vs Sassuolo
|Disney+
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1.45 p. m.
|Le Mans vs Toulouse
|ESPN 4, Disney+
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5.00 p. m.
|Defensa y Justicia vs Instituto
|Fanatiz
|7.30 p. m.
|Boca Juniors vs Talleres Córdoba
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|2.00 p. m.
|ABB vs Real Potosí
|Entel Gol
|7.00 p. m.
|Real Tomayapo vs Gualberto Villarroel
|Entel Gol
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6.00 p. m.
|Mirassol vs Internacional
|Fanatiz
Partidos de hoy por Serie A de Ecuador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|3.30 p. m.
|Deportivo Cuenca vs Técnico Universitario
|Zapping
Partidos de hoy por Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5.00 p. m.
|Cerro vs Cerro Largo
|Disney+
Horarios corresponden a Perú.