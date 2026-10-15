Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético, habló sobre el arbitraje en Liga 1: "No me preocupa"

Alianza Atlético enfrentará a Universitario de Deportes este domingo 17 de octubre por la fecha número 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este partido será clave para ambos clubes, ya que los norteños quieren seguir en la cima del campeonato y los merengues buscan acercarse a los primeros puestos.

En ese sentido, y a raíz de las constantes quejas de otros equipos sobre las decisiones arbitrales que vienen tomándose en las últimas semanas, al entrenador del 'Vendaval' le consultaron sobre si tiene miedo a que terminen perjudicándolo.

"No me preocupa mucho el tema del arbitraje. No me corresponde meterme en una situación de un tercero. Tengo mucho trabajo por acá y tantas cosas por jugar que agarrar un micrófono y exponerme no me corresponde a mí", indicó Federico Urcioli para RPP.

Alianza Atlético se metió en los primeros puestos del Clausura.

De esta forma, el entrenador de Alianza Atlético confía en que el arbitraje ante Universitario de Deportes será el correcto. Recordemos que el encuentro iniciará a las 3.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de L1 MAX para todo el territorio nacional.

Federico Urcioli habló sobre Universitario

"Plantearemos dos opciones con respecto a la formación de Universitario. No queremos que nos sorprendan, trataremos de descifrarlos rápido y sino nos acomodaremos al sistema que utilicen", indicó el director técnico.