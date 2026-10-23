Nicolás Díaz genera preocupación en Alianza Lima por su estado de salud: "No hay una estabilidad"

Alianza Lima afrontará un nuevo desafío en la fecha 13 del Torneo Clausura cuando visite a CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre. No obstante, los íntimos llegan a este encuentro con más de una baja por lesiones, entre ellos, Nicolás Díaz. El defensor chileno sufrió mareos durante el calentamiento en el partido ante Atlético Grau y no pudo sumar minutos. En ese contexto, se conocieron mayores detalles sobre su estado de salud.

Nicolás Díaz genera preocupación en Alianza Lima por su estado de salud

Según información del periodista José Varela, en Matute las alarmas están encendidas por la salud del futbolista y, de momento, no existe una fecha confirmada para su retorno, debido a que no se sabe a ciencia cierta cuándo podrá estar apto y cuándo no. Según Varela, la situación del chileno es una moneda al aire. Por tal motivo, el comando técnico optará por no arriesgarlo para el partido de este fin de semana.

“Es una bala al aire porque depende de cómo se viene sintiendo. Esto lo manejo de muy buena fuente, hay una preocupación con él porque no tiene una estabilidad. Puede estar bien hoy, mañana de pronto puede estar mal y con los síntomas de mareo. Yo lo que tengo como información es eso, que no hay una estabilidad con el jugador y hay una preocupación sobre su estado de salud", dijo.

Nicolás Díaz será baja en Alianza Lima para el partido ante CD Moquegua

De esta manera, Alianza Lima seguirá de cerca la evolución de Nicolás Díaz, cuyo retorno dependerá de cómo avance su estado de salud en los próximos días. Mientras tanto, el comando técnico evitará arriesgar al defensor chileno y deberá buscar alternativas para afrontar sus próximos compromisos del Torneo Clausura.

¿Por qué Nicolás Díaz sufre de mareos?

Vale resaltar que, tras el duro choque que sufrió en el partido ante Juan Pablo II, Nicolás Díaz fue diagnosticado con laberintitis, que consiste en la inflamación del laberinto, una estructura de canales llena de líquido ubicada en el oído interno que se encarga de controlar tanto el equilibrio como la audición.