¡Batacazo! Seleccionado ecuatoriano de más de un millón de euros interesa a Sporting Cristal

Sporting Cristal se encuentra mentalizado en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, una noticia desde Ecuador ha generado impacto en la afición de cara al mercado de pases del siguiente año y hace referencia a un seleccionado nacional de dicho país que tiene contrato vigente con un gigante de Sudamérica.

Sporting Cristal puso la mirada en seleccionado ecuatoriano de más de un millón de euros

Según pudo informar el portal 'MR OFF' de Ecuador, el futbolista Cristian Alejandro Tobar Luna no tiene segura su continuidad en Liga de Quito para la temporada 2027. Pese a que tiene contrato vigente, desde estas semanas se viene buscando grandes alternativas para el mediocampista de 26 años. Justamente, en el radar aparece Sporting Cristal como uno de los clubes interesados en obtener su pase.

Como indica el mencionado medio ecuatoriano, este jugador, que fue convocado a su selección en la categoría sub-17, está dentro de la lista de jugadores de los que Liga de Quito espera desprenderse de cara al siguiente año. Aguardará ofertas del exterior, como la de Sporting Cristal y el mismo Cienciano del Cusco.

"El futuro de Alejandro Tobar para 2027 estará lejos de Liga. El cuadro universitario espera ofertas por el jugador, quien interesa a Sporting Cristal y a Cienciano desde el año pasado", informó el reconocido portal deportivo ecuatoriano.

Alejandro Tobar tiene contrato con LDU.

Números de Cristian Alejandro Tobar en el 2026

Este futbolista que interesa a Sporting Cristal ha disputado 26 partidos a lo largo de la temporada 2026 con LDU entre Liga Pro, Copa de Ecuador y Libertadores. Registra un gol, dos asistencias y 1112 minutos jugados.

El último partido del mediocampista ecuatoriano fue el 16 de agosto de este año en un choque ante Aucas por la Liga Pro. Fue una victoria en condición de visita en la que sumó 71 minutos en el terreno de juego.

¿Cuál es el valor de mercado de Cristian Alejandro Tobar?

Según el portal Transfermarkt, Cristian Alejandro Tobar tiene un valor de mercado de 1,2 millones de euros a sus 26 años de edad. Es el mejor registro que tiene el futbolista ecuatoriano y se encuentra en uno de sus mejores momentos físicamente. Eso sí, ha perdido la continuidad en LDU de Quito.

Alejandro Tobar vale 1.2 millones de euros a sus 26 años de edad.

¿En qué clubes jugó Cristian Alejandro Tobar?