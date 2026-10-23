Alineaciones Sporting Cristal vs Cusco FC: el imponente once de Mosquera para seguir puntero del Clausura

Sporting Cristal visitará a Cusco FC este sábado 24 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los celestes, punteros del Torneo Clausura, buscarán extender su racha de victorias y esperar una caída de Sport Huancayo y sus más cercanos perseguidores para sacar una importante ventaja a pocas fechas de finalizar el campeonato. Por ello, en esta nota te brindamos las posibles alineaciones entre ambas escuadras.

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Posible alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro; Luis Iberico y Michael Hoyos.

Para este compromiso, el profesor Roberto Mosquera repetiría el mismo once de las últimas cinco fechas, esquema que le ha permitido sumar cinco triunfos consecutivos y ha llevado al club a posicionarse en la cima del Torneo Clausura, con Michael Hoyos como la principal referencia en ataque y Maxloren Castro y Santiago González por los costados.

No obstante, no se descarta que el comando técnico opte por guardar a algunas piezas para este partido. Recordemos que Sporting Cristal jugará en la fecha 14 con Alianza Lima y Yotún, Da Silva y González podrían perderse dicho compromiso. Los tres futbolistas llegan con cuatro amarillas cada uno y, de ser amonestados ante Cusco FC, quedarán descartados para enfrentar a los íntimos.

Yoshimar Yotún, Cristiano Da Silva y Santiago González llegan con 4 amarillas cada uno

Posible alineación de Cusco FC

Pedro Díaz; José Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Ricardo Lagos; Jean Montaño, Nicolás Silva, Diego Soto, Iván Colman; José Manzaneda y Facundo Callejo.

Los Guerreros Dorados tendrían como principal novedad el regreso de Aldair Fuentes en la línea defensiva. Como se recuerda, el zaguero central vio la tarjeta roja en la derrota frente a Alianza Lima y quedó inhabilitado para el encuentro con el Rojo Matador.

Del mismo modo, se prevé que el técnico Javier Rabanal apueste por José Manzaneda desde el arranque en reemplazo de Miguel Silveira, quien inició las acciones en la derrota por 2-1 ante los huancaínos.

De esta manera, Sporting Cristal y Cusco FC se alistan para protagonizar un duelo clave en sus aspiraciones en el Torneo Clausura. Mientras los celestes buscarán consolidarse en la cima, los cusqueños intentarán hacerse fuertes en casa y sumar tres puntos que les permitan seguir escalando posiciones.