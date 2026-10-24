Diego Enríquez, arquero de Sporting Cristal, expresó su deseo de volver a la selección peruana: "Es la idea"

Sporting Cristal ha mostrado una notoria evolución futbolística en la segunda parte de la Liga 1 2026. Los celestes llevan cinco victorias consecutivas y se mantienen en la cima del Torneo Clausura junto a Sport Huancayo. A pocas horas de su próximo partido frente a Cusco FC, Diego Enríquez, arquero del cuadro cervecero, aprovechó el buen presente del equipo para expresar su deseo de volver a la selección peruana.

Diego Enríquez, arquero de Sporting Cristal, sueña con volver a la selección peruana

En declaraciones a la prensa, el guardameta de 24 años fue consultado sobre los próximos encuentros amistosos de la blanquirroja por fecha FIFA y confesó su anhelo de integrar la próxima lista de convocados por el profesor Mano Menezes. El portero aseguró que es uno de sus objetivos para fines de año y viene trabajando para ganarse un lugar en la nómina.

"Es la idea, siempre tengo en objetivo eso, llegar a la selección nuevamente, así que, trabajaremos para estar", manifestó Enríquez desde las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez antes de partir con la delegación rimense a la ciudad imperial del Cusco.

De esta manera, Diego Enríquez buscará aprovechar el buen momento que atraviesa Sporting Cristal para volver a ponerse en el radar de la selección peruana. El guardameta deberá mantener su regularidad en las últimas jornadas de la Liga 1 2026 si quiere convencer a Mano Menezes y tener una oportunidad en las próximas convocatorias de la 'Bicolor'.

Partidos de la selección peruana por fecha FIFA de noviembre

Vale resaltar que la selección peruana disputará dos encuentros amistosos en la fecha FIFA del mes de noviembre, tras culminar su gira por Norteamérica, donde enfrentó a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

El primer encuentro del próximo mes será ante Bolivia, el viernes 13 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon. Para el segundo duelo, que se jugará en el Inca Garcilaso de la Vega (Cusco), aún no hay rival confirmado. En un principio, se deslizó la posibilidad de enfrentar a Honduras, sin embargo, dicha alternativa quedó descartada.